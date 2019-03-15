Bakan Albayrak'a Aydın'da yoğun ilgi

NAZİLLİ'DE MÜTHİŞ ENERJİ TAŞIDIĞINA ŞAHİT OLDUM

Nazilli'deki ilginin yoğun olduğunu belirten Albayrak, "Cumhur İttifakı'nın Nazilli'de müthiş enerji taşıdığına şahit oldum. Nazilli'yi daha iyi bir noktaya taşımak için buradayız." diye konuştu.