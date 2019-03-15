Bakan Albayrak'a Aydın'da yoğun ilgi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Cumhur İttifakı'nın Nazilli'de müthiş enerji taşıdığına şahit oldum.' dedi. Nazilli'deki ilginin yoğun olduğunu belirten Albayrak, 'Nazilli'yi daha iyi bir noktaya taşımak için buradayız.' diye konuştu. Bakan Albayrak, Aydın'ın Nazilli ilçesinde Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın yerel seçimdeki adayı Haluk Alıcık'ı ziyaret etti. NAZİLLİ'DE MÜTHİŞ ENERJİ TAŞIDIĞINA ŞAHİT OLDUM Nazilli'deki ilginin yoğun olduğunu belirten Albayrak, 'Cumhur İttifakı'nın Nazilli'de müthiş enerji taşıdığına şahit oldum. Nazilli'yi daha iyi bir noktaya taşımak için buradayız.' diye konuştu. BAKAN ALBAYRAK'A SEVGİ GÖSTERİSİ Bakan Albayrak belediye önünde kendisini karşılayan vatandaşları selamladı. Bir vatandaş Bakan Albayrak'a sarılarak sevgi gösterisinde bulundu. Ziyaretin ardından cuma namazı için Hoca Camisi'ne geçen Albayrak, yolda esnafla selamlaştı, özçekim yapmak isteyen vatandaşların talebini geri çevirmedi.