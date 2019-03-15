Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Bakan Albayrak'a 'da yoğun ilgi

Hazine ve Maliye Bakanı , "Cumhur İttifakı'nın Nazilli'de müthiş enerji taşıdığına şahit oldum." dedi. Nazilli'deki ilginin yoğun olduğunu belirten Albayrak, "Nazilli'yi daha iyi bir noktaya taşımak için buradayız." diye konuştu.

AA Ekonomi galerileri
Giriş Tarihi: 15.03.2019 14:42 Güncelleme Tarihi: 15.03.2019 14:43
Bakan Albayrak'a Aydın'da yoğun ilgi

Bakan Albayrak, 'ın Nazilli ilçesinde Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın yerel seçimdeki adayı Haluk Alıcık'ı ziyaret etti.

Bakan Albayrak'a Aydın'da yoğun ilgi

NAZİLLİ'DE MÜTHİŞ ENERJİ TAŞIDIĞINA ŞAHİT OLDUM

Nazilli'deki ilginin yoğun olduğunu belirten Albayrak, "Cumhur İttifakı'nın Nazilli'de müthiş enerji taşıdığına şahit oldum. Nazilli'yi daha iyi bir noktaya taşımak için buradayız." diye konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bakan Albayrak'a Aydın'da yoğun ilgi

BAKAN ALBAYRAK'A SEVGİ GÖSTERİSİ

Bakan Albayrak belediye önünde kendisini karşılayan vatandaşları selamladı. Bir vatandaş Bakan Albayrak'a sarılarak sevgi gösterisinde bulundu.

Bakan Albayrak'a Aydın'da yoğun ilgi

Ziyaretin ardından cuma namazı için Hoca Camisi'ne geçen Albayrak, yolda esnafla selamlaştı, özçekim yapmak isteyen vatandaşların talebini geri çevirmedi.

Bakan Albayrak'a Aydın'da yoğun ilgi
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Bakan Albayrak'a Aydın'da yoğun ilgi
Bakan Albayrak'a Aydın'da yoğun ilgi
BİZE ULAŞIN