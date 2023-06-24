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Haberler Galeri Bakan Bayraktar 'rekorlar yılı' olacak diyerek o tarihi işaret etti! 'KATO'dan ümitliyiz'
Giriş Tarihi: 24.06.2023 16:16 Güncelleme Tarihi: 24.06.2023 16:44

Bakan Bayraktar 'rekorlar yılı' olacak diyerek o tarihi işaret etti! 'KATO'dan ümitliyiz'

Şırnak'ta konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında, 2023 yılında Türkiye Petrolleri inşallah bu sene bitmeden, yüzüncü yılın içerisinde tarihin en büyük üretim rakamına geçmiş olacak ve bir rekor kırmış olacak. Yani rekorlar yılı olacak. 2024 yılında yine Türkiye Petrolleri açısından fevkalade önemli. 70'inci yılında Türkiye Petrolleri inşallah bu üretim rekorlarının daha da yukarı taşıyacak ve 200 bin varil günlük üretime ulaşacak. Bu Türkiye'nin ihtiyacının yaklaşık yüzde 20'sini karşılanması anlamına geliyor" dedi.

Sekvan KÜDEN
Bakan Bayraktar ’rekorlar yılı’ olacak diyerek o tarihi işaret etti! ’KATO’dan ümitliyiz’

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Şırnak'a geldi. Bakan Bayraktar, merkeze bağlı Akçay köyündeki Şehit Astsubay Esma Çevik-1 petrol sahasında incelemelerde bulunup bilgi aldı.

Bakan Bayraktar ’rekorlar yılı’ olacak diyerek o tarihi işaret etti! ’KATO’dan ümitliyiz’

BAKAN BAYRAKTAR, ŞEHİT ASTSUBAY ESMA ÇEVİK-1 PETROL SAHASINDA

Ziyarete Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ve Vali Osman Bilgin eşlik etti. Petrol kuyularındaki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, Türkiye petrol sektörü için önemli bir ziyaret gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Cumhurbaşkanlığı kabinesinde Cumhurbaşkanımız beni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görevlendirdi. Hakikaten çok önemli bir sorumluluk.

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Bakan Bayraktar ’rekorlar yılı’ olacak diyerek o tarihi işaret etti! ’KATO’dan ümitliyiz’

Bizler de bu sorumluluğun bilincinde, hükümetimizin temel öncelik alanlarından birisi olan, öncelikle depremzede kardeşlerimizin, depremle mücadele eden, depreme uğrayan illerimizin tekrar inşası ihyası ve tekrar ayağa kalkması anlamında dün malumunuz Hatay ve Adıyaman'da ilk ziyaretimizi gerçekleştirdik.

Bakan Bayraktar ’rekorlar yılı’ olacak diyerek o tarihi işaret etti! ’KATO’dan ümitliyiz’

Bugün de burada Türkiye'nin yüzyılında enerjinin de yüzyılına, stratejisine uygun şekilde bizim için Türkiye enerji sektörü için, Türkiye petrol sektörü için çok önemli olan bir ziyareti gerçekleştiriyoruz" dedi.

Bakan Bayraktar ’rekorlar yılı’ olacak diyerek o tarihi işaret etti! ’KATO’dan ümitliyiz’

'ŞIRNAK, TÜRKİYE VE DÜNYA PETROL PİYASALARI İÇİN ÖNEMLİ BİR MERKEZ'

Şırnak'ın Türkiye ve dünya petrol piyasaları için önemli bir merkez haline geldiğini ifade eden Bakan Bayraktar, "Şırnak bu son dönemlerde gerçekleştirdiğimiz keşiflerle çok önemli bir petrol merkezine dönüşüyor. Aslında bir anlamda aslına rücu ediyor. Şırnak öteden beri, 1970'lerden beri önemli petrol güzergahı, Irak-Türkiye boru hattının geçtiği güzergahlardan bir tanesi. Türkiye'ye giriş noktaların olduğu yerlerden bir tanesi ve hem Türkiye'nin hem de aslında dünya petrol piyasaları için çok önemli bir merkez. Şimdi artık burada biz kendi petrolümüzü de bulduk ve üretimine başladık.

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