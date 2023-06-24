Bakan Bayraktar ’rekorlar yılı’ olacak diyerek o tarihi işaret etti! ’KATO’dan ümitliyiz’

'ŞIRNAK, TÜRKİYE VE DÜNYA PETROL PİYASALARI İÇİN ÖNEMLİ BİR MERKEZ'

Şırnak'ın Türkiye ve dünya petrol piyasaları için önemli bir merkez haline geldiğini ifade eden Bakan Bayraktar, "Şırnak bu son dönemlerde gerçekleştirdiğimiz keşiflerle çok önemli bir petrol merkezine dönüşüyor. Aslında bir anlamda aslına rücu ediyor. Şırnak öteden beri, 1970'lerden beri önemli petrol güzergahı, Irak-Türkiye boru hattının geçtiği güzergahlardan bir tanesi. Türkiye'ye giriş noktaların olduğu yerlerden bir tanesi ve hem Türkiye'nin hem de aslında dünya petrol piyasaları için çok önemli bir merkez. Şimdi artık burada biz kendi petrolümüzü de bulduk ve üretimine başladık.