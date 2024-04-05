Bakan Kacır: Türk gençliği kendini ispat etti

Kacır, Türkiye'nin başka ülkelerle karşılaştırıldığında en önemli avantajının genç nüfusu olduğuna işaret ederek, dünyayı genç insanların geliştirdiği teknolojilerin dönüştürdüğünü dile getirdi.

Türkiye'nin teknoloji takımlarının yaş ortalamasının 27-28 olduğunu belirten Kacır, "Türkiye için bu muazzam bir güç kaynağı. Bu anlayışla gençlerimizin önünü açmayı, onların önündeki engelleri kaldırmayı en önemli hedefimiz olarak görüyoruz." diye konuştu.

Kacır, Cumhuriyet'in 100. yılında 3 TEKNOFEST düzenlediklerini anımsatarak, Türkiye'nin 3 büyük şehrindeki bu festivale 4,5 milyon ziyaretçinin katıldığına dikkati çekti.

Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren Türkiye'nin havacılık alanında yaptığı çalışmalara değinen Kacır, şöyle devam etti:

"Sanayileşme tarihimiz kesintiye, akamete uğratılmış hikayelere dönüşmüş. Nihayetinde 2000'li yıllarda bir sağlam irade 'Türkiye'nin neye ihtiyacı varsa onu yerli ve milli olarak geliştireceğiz, üreteceğiz. Kendi öz evlatlarımızın alın ve akıl terine güveneceğiz, onların önündeki engelleri kaldıracağız' dediği andan itibaren bakın sizler gibi gencecik insanlar Türkiye'de ne işler yaptılar. Bayraktar'larla, ANKA'larla, AKINCI'larla, AKSUNGUR'larla, HÜRKUŞ'larla, HÜRJET'lerle, KAAN'larla Türk'ün imzasını gökyüzüne attılar. Yeter ki onların önündeki engelleri kaldıralım, devletin güçlü iradesi onların yanında olsun. Türk gençliğinin daha yapacak çok işi var."