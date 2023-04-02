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Haberler Galeri Afetlere dayanıklı şehirler yükselecek! 11 ayrı plan 11 ayrı imza: Bakan Kurum: 1 yılda hayata geçireceğiz!
Giriş Tarihi: 02.04.2023 14:20 Güncelleme Tarihi: 02.04.2023 14:21

Afetlere dayanıklı şehirler yükselecek! 11 ayrı plan 11 ayrı imza: Bakan Kurum: 1 yılda hayata geçireceğiz!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen Kalkınma Öncelikli Kentleşme (KÖK) Çalışmaları'nın ilk toplantısında yaptığı konuşmasında "Hatay, Adıyaman, Malatya ve Kahramanmaraş'ın depremde zarar gören kent merkezleri Kalkınma Öncelikli Kentleşme (KÖK) Çalışmaları ile ayağa kaldırılıyor. Çalışmalar istihdam, lojistik, eğitim, sağlık, tarihsel mimari birikim gibi konularda yapılacak. Projelerin her biri bir mimar tarafından sahiplenilecek ve her ilin kent merkezi bir mimarın imzasını taşıyacak. Ekibimiz ülkemizin yetiştirdiği çok kıymetli Türk mimarlar ve şehir planlamacılarından oluşuyor." ifadelerini kullandı.

Afetlere dayanıklı şehirler yükselecek! 11 ayrı plan 11 ayrı imza: Bakan Kurum: 1 yılda hayata geçireceğiz!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında yürütülen Kalkınma Öncelikli Kentleşme (KÖK) Çalışmaları toplantısının ilki Gaziantep Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıya TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Emlak Konut Genel Müdürü Hakan Gedikli, GYODER Başkanı ve Mimar Mehmet Kalyoncu, Mimar Sabri Paşayiğit, Mimar Hilmi Güner, Mimar Cem Yılmaz, Mimar Bünyamin Derman, Mimar Uğur Özgüven katıldı.

Afetlere dayanıklı şehirler yükselecek! 11 ayrı plan 11 ayrı imza: Bakan Kurum: 1 yılda hayata geçireceğiz!

KÖK Çalışmaları ile Hatay, Adıyaman, Malatya ve Kahramanmaraş'ın depremde zarar gören kent merkezleri yeniden inşa edilecek. Bu kapsamda yıl boyunca istihdam, lojistik, eğitim, sağlık, tarihsel mimari birikim gibi konularda çalışmalar yapılacak.

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Afetlere dayanıklı şehirler yükselecek! 11 ayrı plan 11 ayrı imza: Bakan Kurum: 1 yılda hayata geçireceğiz!

"PROJELERİN HER BİRİ BİR MİMAR TARAFINDAN SAHİPLENİLECEK VE HER İLİN KENT MERKEZİ BİR MİMARIN İMZASINI TAŞIYACAK"

Toplantıya başkanlık eden Kurum, "Tarihi ve kültürel birikimimizin devamlılığını, ekonominin, ticaretin ve sosyal yaşamın sürdürülebilirliğini sağlayarak kent merkezlerimizi yeniden inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı. KÖK Çalışmaları kapsamında yapılan ilk toplantıda Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya da yapılacak yeniden inşa, restorasyon ve mekânsal planlama çalışmalarının master planları üzerinde çalışıldı. Bir yıllık süreçte hayata geçirilmesi planlanan projelerin her biri bir mimar tarafından sahiplenilecek ve her ilin kent merkezi bir mimarın imzasını taşıyacak.

Afetlere dayanıklı şehirler yükselecek! 11 ayrı plan 11 ayrı imza: Bakan Kurum: 1 yılda hayata geçireceğiz!

"KÖKLERİMİZE SAHİP ÇIKARKEN, KALKINMA YOLCULUĞUMUZ DA KESİNTİSİZ DEVAM EDECEK"

Bakan Kurum, fay hatlarının yakınında bulunan alanları geniş parklara, açık hava spor ve eğlence merkezlerine dönüştüreceklerini belirterek, "Kent merkezlerimiz, 11 ilimizin de hayatiyeti için çok önemli ve son 21 yılda başarıyla bu noktaya getirdiğimiz kalkınma yolculuğumuzun kesintiye uğramaması için öncelikli olarak ayağa kaldırılması gerekiyor. Mimari açıdan geçmişin izlerini taşıyan ve pek çok tarihi binaya ev sahipliği yapan kent meydanlarını, caddelerini, sokaklarını birer birer uzmanlarımızla mercek altına alıyor, mimari tarzlar konusunda bize ilham verecek tarihi binaları tespit ediyor ve her bir şehrimizin genelinde uygulayacağımız şehir planlama yaklaşımını kararlaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Afetlere dayanıklı şehirler yükselecek! 11 ayrı plan 11 ayrı imza: Bakan Kurum: 1 yılda hayata geçireceğiz!

"EKİBİMİZ ÜLKEMİZİN YETİŞTİRDİĞİ ÇOK KIYMETLİ TÜRK MİMARLAR VE ŞEHİR PLANLAMACILARINDAN OLUŞUYOR"

Yapılacak çalışmanın, ülkemizin çok değerli mimarlarının yetkinliklerini ortaya koyma imkanı bulacağı bir proje olarak dünya literatürüne girecek nitelikte tasarlandığına dikkati çeken Bakan Kurum, "Bundan 20 yıl önce böyle bir proje için Alman, Fransız, Amerikalı mimarların adı geçerdi ama bugün ülkemizin yetiştirdiği çok kıymetli mimar ve şehir planlamacılarla çalışarak dünyaya başarı öyküsü olarak gösterebileceğimiz işler yapabilecek durumdayız." dedi.

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