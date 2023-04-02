Afetlere dayanıklı şehirler yükselecek! 11 ayrı plan 11 ayrı imza: Bakan Kurum: 1 yılda hayata geçireceğiz!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen Kalkınma Öncelikli Kentleşme (KÖK) Çalışmaları'nın ilk toplantısında yaptığı konuşmasında "Hatay, Adıyaman, Malatya ve Kahramanmaraş'ın depremde zarar gören kent merkezleri Kalkınma Öncelikli Kentleşme (KÖK) Çalışmaları ile ayağa kaldırılıyor. Çalışmalar istihdam, lojistik, eğitim, sağlık, tarihsel mimari birikim gibi konularda yapılacak. Projelerin her biri bir mimar tarafından sahiplenilecek ve her ilin kent merkezi bir mimarın imzasını taşıyacak. Ekibimiz ülkemizin yetiştirdiği çok kıymetli Türk mimarlar ve şehir planlamacılarından oluşuyor." ifadelerini kullandı.