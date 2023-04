Afetlere dayanıklı şehirler yükselecek! 11 ayrı plan 11 ayrı imza: Bakan Kurum: 1 yılda hayata geçireceğiz!

"PROJELERİN HER BİRİ BİR MİMAR TARAFINDAN SAHİPLENİLECEK VE HER İLİN KENT MERKEZİ BİR MİMARIN İMZASINI TAŞIYACAK"



Toplantıya başkanlık eden Kurum, "Tarihi ve kültürel birikimimizin devamlılığını, ekonominin, ticaretin ve sosyal yaşamın sürdürülebilirliğini sağlayarak kent merkezlerimizi yeniden inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı. KÖK Çalışmaları kapsamında yapılan ilk toplantıda Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya da yapılacak yeniden inşa, restorasyon ve mekânsal planlama çalışmalarının master planları üzerinde çalışıldı. Bir yıllık süreçte hayata geçirilmesi planlanan projelerin her biri bir mimar tarafından sahiplenilecek ve her ilin kent merkezi bir mimarın imzasını taşıyacak.