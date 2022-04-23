Giriş Tarihi: 23.04.2022 15:03
Güncelleme Tarihi: 23.04.2022
15:05
Bakan Kurum 'Herkes böyle bir dönüşüm yapamaz' diyerek duyurdu: Turizm kasabası olacak
Malatya'nın Doğanyol ilçesine bağlı Gökçe Mahallesi ile Doğanyol ilçesinde tamamlanan ve yapımı devam eden konut ve iş yerlerini inceleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı iftar programında, "Herkes Doğanyol'da, Pütürge'de böyle bir dönüşüm yapamaz." dedi. "Burada birçok film çekilecek. Burası Safranbolu gibi bir turizm kasabası olacak." ifadelerini kullandı.