Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Bakan Kurum 'Herkes böyle bir dönüşüm yapamaz' diyerek duyurdu: Turizm kasabası olacak
Giriş Tarihi: 23.04.2022 15:03 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022 15:05

Bakan Kurum 'Herkes böyle bir dönüşüm yapamaz' diyerek duyurdu: Turizm kasabası olacak

Malatya'nın Doğanyol ilçesine bağlı Gökçe Mahallesi ile Doğanyol ilçesinde tamamlanan ve yapımı devam eden konut ve iş yerlerini inceleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı iftar programında, "Herkes Doğanyol'da, Pütürge'de böyle bir dönüşüm yapamaz." dedi. "Burada birçok film çekilecek. Burası Safranbolu gibi bir turizm kasabası olacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum ’Herkes böyle bir dönüşüm yapamaz’ diyerek duyurdu: Turizm kasabası olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'nın Doğanyol ilçesine bağlı Gökçe Mahallesi'ne gelerek, konut ve iş yeri teslimleri başlayan büyük dönüşüm projesini yerinde inceledi.

Bakan Kurum ’Herkes böyle bir dönüşüm yapamaz’ diyerek duyurdu: Turizm kasabası olacak

Bakan Murat Kurum, Gökçe Mahallesi'nde 104 adedi konut, 69 adedi iş yeri ve 1 adedi cami olmak üzere toplam 174 adet bağımsız birimin bulunduğu ve konut ile iş yeri teslimlerinin başladığı bilgisini verdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bakan Kurum ’Herkes böyle bir dönüşüm yapamaz’ diyerek duyurdu: Turizm kasabası olacak

Gökçe Mahallesi'ndeki incelemelerinin ardından Doğanyol ilçesinde yapım çalışmaları devam eden proje alanına geçen Bakan Kurum, 317 adedi konut, 37 adedi ticari ve 1 adedi cami olmak üzere 355 bağımsız birimin yapım çalışmalarının devam ettiğini ve yakın zamanda teslimlerinin başlayacağını söyledi.

Bakan Kurum, sahadaki incelemelerin ardından Doğanyol'da yapılan iftar programına katıldı.

Bakan Kurum ’Herkes böyle bir dönüşüm yapamaz’ diyerek duyurdu: Turizm kasabası olacak

"HERKES DOĞANYOL'DA, PÜTÜRGE'DE BÖYLE BİR DÖNÜŞÜM YAPAMAZ"

"Biz burada çok büyük acılar çektik." diyerek sözlerine başlayan Bakan Murat Kurum, "Deprem olur olmaz üç saat sonra ilgili bakan arkadaşlarımızla birlikte, İçişleri Bakanımız, Sağlık Bakanımız, biz, AFAD'ımız, TOKİ'miz, Kızılay'ımız, İller Bankamız ile birlikte Doğanyol'umuzdaydık, Pütürge'mizdeydik, Gökçe'mizdeydik. Ve burada kardeşlerimizin acılarına hep birlikte ortak olduk. İnşallah bugün de hep birlikte mutluluklarına şahit oluyoruz. "

Bakan Kurum ’Herkes böyle bir dönüşüm yapamaz’ diyerek duyurdu: Turizm kasabası olacak

"Allah böyle bir acıyı bir daha yaşatmasın. Tabii buradaki dönüşüm örnek bir dönüşüm. Türkiye'nin her yerinde dönüşüm yapabilirsiniz, kentsel dönüşüm yapabilirsiniz, deprem dönüşümü yapabilirsiniz ama herkes Doğanyol'da, Pütürge'de böyle bir dönüşüm yapamaz. O yüzden ben öncelikle bu dönüşüm sürecinde bize destek olduğu için tüm Doğanyol'u kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyorum. Allah hepsinden razı olsun." diye konuştu.

SON DAKİKA