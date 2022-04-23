Bakan Kurum ’Herkes böyle bir dönüşüm yapamaz’ diyerek duyurdu: Turizm kasabası olacak

"Allah böyle bir acıyı bir daha yaşatmasın. Tabii buradaki dönüşüm örnek bir dönüşüm. Türkiye'nin her yerinde dönüşüm yapabilirsiniz, kentsel dönüşüm yapabilirsiniz, deprem dönüşümü yapabilirsiniz ama herkes Doğanyol'da, Pütürge'de böyle bir dönüşüm yapamaz. O yüzden ben öncelikle bu dönüşüm sürecinde bize destek olduğu için tüm Doğanyol'u kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyorum. Allah hepsinden razı olsun." diye konuştu.