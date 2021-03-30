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Bakan 'tan yeni aşısı açıklaması: Bu yıl kullanıma sunulacak...

haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı , "Türkiye, bugün açılışını yaptığımız yatırımla, grafeni seri üretebilen 10 ülkeden biri konumuna geliyor." açıklamasında bulundu. Bakan Varank, ıntranazal yerli aşı adayı hakkında, "Tüm klinik aşamaların tamamlanması durumunda bu türünün yıl içinde kullanıma sunulmasını hedefliyoruz." sözlerini kullandı.

DHA
Giriş Tarihi: 30.03.2021 12:17 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 12:20
Bakan Mustafa Varank'tan yeni coronavirüs aşısı açıklaması: Bu yıl kullanıma sunulacak...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı , Türkiye'nin burundan sprey olarak uygulanan ilk 'intranazal' yerli aşıyı geliştirme çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Varank, "Burundan uygulanan aşı, virüsün insanları enfekte ettiği yolu takip ettiği için bu teknolojinin virüs ile daha etkin mücadele edeceği öngörülüyor. Tüm klinik aşamaların tamamlanması durumunda bu yeni aşı türünün yıl içinde kullanıma sunulmasını hedefliyoruz" dedi.

Bakan Mustafa Varank'tan yeni coronavirüs aşısı açıklaması: Bu yıl kullanıma sunulacak...

Bakan Varank, Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde 'Grafen Seri Üretim Tesisisi'nin açılış törenine katıldı. Bakan Varank, ileri teknoloji malzeme üretiminde önemli bir yatırımı ülkeye kazandırmanın gururunu yaşadıklarını söyledi

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Bakan Mustafa Varank'tan yeni coronavirüs aşısı açıklaması: Bu yıl kullanıma sunulacak...

Varank, ezber bozan teknolojilerin beslendiği ana kaynaklardan birinin malzeme bilimindeki ilerlemeler olduğunu belirterek, "2004 yılında malzeme biliminin dünyaya tanıttığı grafen; fiziksel, kimyasal ve mekanik özellikleri ile büyük yankı uyandırdı. 2010 yılında kaşiflerine Nobel Fizik ödülünü kazandıran bu ürün, insanlık tarihinin en büyük malzeme buluşlarından biri olarak kabul ediliyor. Zira Grafen, çelikten 200 kat daha mukavemetli, bakırdan yüzlerce kat daha iletken, bir o kadar esnek ve hafif bir malzeme." dedi.

Bakan Mustafa Varank'tan yeni coronavirüs aşısı açıklaması: Bu yıl kullanıma sunulacak...

, "Sergilediği mukavemet, esneklik, termal ve elektriksel iletkenlik özellikleriyle çok farklı sanayi alanında kullanılabiliyor. Tek atom kalınlığında, iki boyutlu bir nano malzeme olarak nano teknolojinin en kritik bileşenlerinden biri olarak gösteriliyor. Grafen sayesinde; daha uzun ömürlü malzemeler, ultra hızlı şarj edilebilen bataryalar, daha hızlı ve hafif uçaklar, vücuttaki nöronlara bağlanabilen biyonik cihazlar üretilebilecek; vücut elektriğini okuyup değiştirerek gerçek zamanlı tedavi sağlayan bioelektronik tıbbi teknolojiler geliştirilebilecek; korozyon, ısınma ve iletim sorunlarına da çözümler getirilebilecek" diye konuştu.

Bakan Mustafa Varank'tan yeni coronavirüs aşısı açıklaması: Bu yıl kullanıma sunulacak...

"VİRÜS İLE DAHA ETKİN MÜCADELE EDECEK'

Bakan Varank, Nanografi firmasının, nano teknoloji alanında başarılı çalışmalar yaparken pandemi döneminde aşı alanında da çalışmaya başladığını hatırlattı.

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