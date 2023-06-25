Giriş Tarihi: 25.06.2023 14:23 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023 14:55

Bakan Özhaseki açıkladı: 81 ilde yeniliyoruz! Kentsel dönüşümde çalışmalar aralıksız sürüyor

Kahramanmaraş'da yaşanan depremlerin ardından kentsel dönüşüm projelerinin daha da hızlanmasıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı devreye girmişti. Bakanlık tarafından çalışmalar aralıksız sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyonla 81 ilimizde sağlıksız yapı stokunu yeniliyoruz. Bugüne kadar kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 2 milyon 44 bin 964 bağımsız birimin yapımını tamamladık. Şehirlerimizin tamamını deprem başta olmak üzere afetlere karşı hazırlayana kadar kentsel dönüşüm çalışmalarımıza devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.