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Haberler Galeri Bakan Özhaseki açıkladı: 81 ilde yeniliyoruz! Kentsel dönüşümde çalışmalar aralıksız sürüyor
Giriş Tarihi: 25.06.2023 14:23 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023 14:55

Bakan Özhaseki açıkladı: 81 ilde yeniliyoruz! Kentsel dönüşümde çalışmalar aralıksız sürüyor

Kahramanmaraş'da yaşanan depremlerin ardından kentsel dönüşüm projelerinin daha da hızlanmasıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı devreye girmişti. Bakanlık tarafından çalışmalar aralıksız sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyonla 81 ilimizde sağlıksız yapı stokunu yeniliyoruz. Bugüne kadar kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 2 milyon 44 bin 964 bağımsız birimin yapımını tamamladık. Şehirlerimizin tamamını deprem başta olmak üzere afetlere karşı hazırlayana kadar kentsel dönüşüm çalışmalarımıza devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Bakan Özhaseki açıkladı: 81 ilde yeniliyoruz! Kentsel dönüşümde çalışmalar aralıksız sürüyor

Türkiye'deki kentsel dönüşüm çalışmaları, özellikle 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından önemini bir kez daha ortaya koydu.

Bakan Özhaseki açıkladı: 81 ilde yeniliyoruz! Kentsel dönüşümde çalışmalar aralıksız sürüyor

16 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde; yerel idareler, ilgili kuruluşlar ve vatandaşların katılımlarıyla kentsel dönüşüm çalışmaları büyük hızla Türkiye genelinde sürdürülüyor.

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Bakan Özhaseki açıkladı: 81 ilde yeniliyoruz! Kentsel dönüşümde çalışmalar aralıksız sürüyor

Depremin yıkıcılığını minimum düzeye çekme hedefiyle başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla, 11 afet kenti ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye adeta dev bir şantiyeye dönüştürüldü.

Bakan Özhaseki açıkladı: 81 ilde yeniliyoruz! Kentsel dönüşümde çalışmalar aralıksız sürüyor

Bakanlık bünyesinde, Türkiye'yi afetlere hazırlama hedefi çerçevesinde çalışmalarını sürdüren Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin 81 ilinde tespit edilen riskli yapılarda kentsel dönüşüm sürecini devam ettiriyor.

Bakan Özhaseki açıkladı: 81 ilde yeniliyoruz! Kentsel dönüşümde çalışmalar aralıksız sürüyor

"2 MİLYON 44 BİN 964 BAĞIMSIZ BİRİMİN DE YAPIMI TAMAMLANDI"

Bakanlık açıklamasında, "6306 sayılı Kanun kapsamında riskli alan, rezerv yapı alanları ve riskli yapı olarak toplam 1 milyon 918 bin 855 adet bağımsız birim kentsel dönüşüm kapsamına alınmış, 977 bin 874 adet bağımsız birimin yıkımı gerçekleştirilmiş ve 2 milyon 44 bin 964 adet bağımsız birimin de yapımı tamamlanmıştır.

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