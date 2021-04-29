Bakan Varank'tan önemli yerli coronavirüs aşısı açıklaması: Dünyaya duyurulacak...

"VİRÜS ÜLKEMİZE GELMEDEN ÇALIŞMALARA BAŞLADIK"
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını daha Türkiye sınırları içine gelmeden bilim insanlarıyla toplantılar yaptıklarına işaret eden Varank, aşı ve ilaç geliştirmeye yönelik yapılabilecekleri değerlendirdiklerini dile getirdi.
Varank, bazı bilim insanlarının Türkiye'de aşı geliştirmeye yönelik altyapı ve insan kaynağı bulunduğunu ve yeterli destekle Kovid-19'a karşı aşı geliştirebileceklerini söylediklerini aktardı.
TÜBİTAK çatısı altında "COVID-19 Türkiye Platformu"nu kurduklarını hatırlatan Varank, burada bilim insanlarından uzun sürelere yaymadan kısa sürede netice alınabilecek aşı ve ilaç çalışmalarını yapmalarını istediklerini kaydetti.