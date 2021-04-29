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Haberler Galeri Bakan Varank'tan önemli yerli coronavirüs aşısı açıklaması: Dünyaya duyurulacak...
Giriş Tarihi: 29.04.2021 09:19 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 09:22

Bakan Varank'tan önemli yerli coronavirüs aşısı açıklaması: Dünyaya duyurulacak...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı çalışmaları hakkında son bilgileri paylaştı. Bakan Varank "VLP aşı çalışmamızda başarılı olabilirsek dünyaya 'Aşımızın etkinliği ile koruyuculuğu çok daha iyi ve uygun şartlarda üretilebilir bir aşı' diyebileceğiz. Eğer her şey başarılı olursa sonbaharda VLP teknolojisindeki aşımızı elimize alabiliriz" dedi.

AA
Bakan Varank'tan önemli yerli coronavirüs aşısı açıklaması: Dünyaya duyurulacak...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı , Türkiye'de geliştirilen virüs benzeri parçacıklara (VLP) dayalı aşı adayının başarılı olması durumunda dünyaya "Aşımızın etkinliği ile koruyuculuğu çok daha iyi ve uygun şartlarda üretilebilir" denilebileceğini belirterek, "Eğer her şey başarılı olursa sonbaharda VLP teknolojisindeki aşımızı elimize alabiliriz." dedi.

Bakan Varank'tan önemli yerli coronavirüs aşısı açıklaması: Dünyaya duyurulacak...

Bilişim Vadisi'nin Türkiye'nin en büyük kapalı alanına sahip teknoloji geliştirme bölgesi olduğunu vurgulayan Varank, teknoparkların firmalara sağladığı avantajları anlattı.

"ÇOK GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE GELİŞMEYE BAŞLADI"

Varank, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) da Bilişim Vadisi'nde faaliyet gösterdiğini anımsatarak, "TOGG ile birlikte Bilişim Vadisi'nde mobilite ekosistemi çok güçlü bir şekilde gelişmeye başladı." diye konuştu.

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Bakan Varank'tan önemli yerli coronavirüs aşısı açıklaması: Dünyaya duyurulacak...

Bilişim Vadisi'nde bir tasarım kümelenmesi gerçekleştirdiklerini ifade eden Varank, Türkiye'nin en önemli tasarımcılarını bir araya getirdiklerini, yeni tasarımlarla teknolojilerin geliştirileceğini söyledi.

Varank, İzmir'de Bilişim Vadisi'nin yeni bir ayağını kuracakları bilgisini vererek, İzmir'den Kocaeli'ye bir teknoloji koridoru oluşturmak ve gençleri burada misafir etmek istediklerini bildirdi.

Bakan Varank'tan önemli yerli coronavirüs aşısı açıklaması: Dünyaya duyurulacak...

"VİRÜS ÜLKEMİZE GELMEDEN ÇALIŞMALARA BAŞLADIK"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını daha Türkiye sınırları içine gelmeden bilim insanlarıyla toplantılar yaptıklarına işaret eden Varank, aşı ve ilaç geliştirmeye yönelik yapılabilecekleri değerlendirdiklerini dile getirdi.

Varank, bazı bilim insanlarının Türkiye'de aşı geliştirmeye yönelik altyapı ve insan kaynağı bulunduğunu ve yeterli destekle Kovid-19'a karşı aşı geliştirebileceklerini söylediklerini aktardı.

TÜBİTAK çatısı altında "COVID-19 Türkiye Platformu"nu kurduklarını hatırlatan Varank, burada bilim insanlarından uzun sürelere yaymadan kısa sürede netice alınabilecek aşı ve ilaç çalışmalarını yapmalarını istediklerini kaydetti.

Bakan Varank'tan önemli yerli coronavirüs aşısı açıklaması: Dünyaya duyurulacak...

7 FARKLI AŞI

Varank, platform altında 7 farklı aşı geliştirme çalışması başladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bunların arasında VLP denilen virüs benzeri parçacıklara dayalı inovatif ve dünyada şu anda 4 ülkede insan çalışmasına geçilmiş benim de gönüllüsü olduğum aşı çalışması var. İnaktif, mRNA ve adenovirüs dediğimiz aşı çalışmaları da var. VLP aşısı insan denemelerine başladı, Faz-1 çalışmalarında sona yaklaşıyoruz. İnaktif aşıda da Osman Erganiş Hoca'mız insan denemelerine yeni başladı. Türkiye'nin farklı üniversitelerinde desteklenen çalışmalar var. İnaktif aşı adayı Kayseri'de çalışılıyor, onlar Faz-2 çalışmasının sonuna gelmiş durumdalar."

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