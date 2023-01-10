Giriş Tarihi: 10.01.2023 06:31 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 06:39

Başkan Erdoğan müjdeyi şubatta verecek! Konuşulandan, resmi açıklamalardan çok çok fazla: Bütün dünya duyacak

Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük doğal gaz keşfi, Türkiye'nin enerji bağımsızlığına giden yolda önemli bir kilometre taşı oldu. Sakarya Gaz Sahası'nda incelemelerde bulunan Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, bölgede yapılan çalışmalarla ilgili bir yazı kaleme aldı. Karadeniz'deki doğalgaz rezervinin, konuşulandan, resmi açıklamalardan çok daha fazla olduğunu belirten Yavuz Donat, "Bu konuda tek cümle yazabiliyoruz.

Gerisi... Özel ve gizli bilgi. Sanırız... Şubatta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından bütün dünya duyar." ifadelerini kullandı. İşte Yavuz Donat'ın o yazısı...