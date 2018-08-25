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Başkan Erdoğan talimat vermişti... Yeni hali böyle olacak!

Ayder Yaylası'nda, öncülüğünde 5 bakanlığın ortaklaşa uygulayacağı ve yaz sezonu sonunda başlayacak Projesi'nin ayrıntıları ortaya çıktı. Projeyle altyapı ve ulaşım sorunları çözüme kavuşturulacak. Dikey yerine en fazla 2 katlı yatay yapıların inşa edileceği yaylayla ilgili 'imar kirliliği' tartışmaları sona erecek.

Giriş Tarihi: 25.08.2018 13:47 Güncelleme Tarihi: 25.08.2018 13:51
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Başkan Erdoğan talimat vermişti... Yeni hali böyle olacak!
Başkan Erdoğan talimat vermişti... Yeni hali böyle olacak!

Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Ayder Yaylası, 1987 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla 'turizm merkezi' ilan edildi. Aynı zamanda belediye mücavir alanı olan ve doğal güzelliğiyle öne çıkan yaylada, bu tarihten sonra gelişigüzel yapılaşma başladı. 1994 yılında 'milli park', 1998'de ise 'doğal sit alanı' ilan edilerek, korumaya alınan Ayder, 2006 yılında da Bakanlar Kurulu kararıyla 'kültür ve turizm koruma gelişim bölgesi' ilan edildi. ​

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Başkan Erdoğan talimat vermişti... Yeni hali böyle olacak!
Başkan Erdoğan talimat vermişti... Yeni hali böyle olacak!

1998'de doğal sit alanı olan yayla için 2 yıl içinde 'koruma amaçlı imar planı' oluşturulması gerekiyordu; ancak aradan 20 yıl geçmesine rağmen halen imar planları hazırlanmadı.

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Başkan Erdoğan talimat vermişti... Yeni hali böyle olacak!
Başkan Erdoğan talimat vermişti... Yeni hali böyle olacak!

158 BİNA İÇİN YIKIM KARARI VAR

Koruma planlarının uygulanması halinde yapılaşma tipi ve yoğunluğunun ancak projeler dahilinde yapılabileceği Ayder Yaylası'nda, her geçen gün yapılaşma arttı. Kaçak ve beton yapıların inşa edildiği yayla ile çevresinde yüzlerce kişi, kaçak yapılaşmayla 'sit alanları ve milli park yasalarına muhalefet'ten yargılandı.

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Başkan Erdoğan talimat vermişti... Yeni hali böyle olacak!
Başkan Erdoğan talimat vermişti... Yeni hali böyle olacak!

Çamlıhemşin Belediyesi Meclisi'nce Ayder Yaylası'ndaki 290 yapıdan 158'i ile ilgili kaçak ve ruhsata aykırı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alındı. Kaçak ve ruhsata aykırı yapıların yıkılması için 'Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca hizmet alım yoluyla açık ihaleye çıkıldı; ancak yıkım ihalesine katılan firma olmayınca kaçak yapılar yıkılamadı.

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Başkan Erdoğan talimat vermişti... Yeni hali böyle olacak!
Başkan Erdoğan talimat vermişti... Yeni hali böyle olacak!

YENİ AYDER İÇİN PROJE HAZIR

Ayder Yaylası için harekete geçildi. Ayder Yaylası'nda, Toplu Konut İdaresi () öncülüğünde, 5 bakanlığın ortaklaşa uygulayacağı Projesi hazırlandı. Yeni projeyle otopark, otel ve pansiyon alanları, seyir terasları, günübirlik eğlence alanları, çadır ve kamp bölgeleri ile giriş- çıkış noktaları belirlendi. Yaylaya ulaşanlar, 750 kapasiteli katlı otoparka araçlarını bıraktıktan sonra seyir terasına ulaşacak. Ziyaretçiler, buradaki trambüslerle yayla merkezine ulaşacak. Ulaşım sorununa çözüm olarak yaylanın alt kodunda çift yönlü yeni yol yapılacak. ​

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Başkan Erdoğan talimat vermişti... Yeni hali böyle olacak!
Başkan Erdoğan talimat vermişti... Yeni hali böyle olacak!

Ayder Yaylası ve civardaki Ausor, Hüser ve Kavron yaylalarına gitmek isteyenler, bu yolu kullanacak. Yaylaya araç girişi sınırlandırılacak. Yaylada dikey yerine en fazla 2 katlı yatay yapılar inşa edilecek. Uygulanacak yeni modelle altyapı ve ulaşım sorunlarının çözüleceği yaylayla ilgili 'imar kirliliği' tartışmaları da son bulacak. Yayladaki otel, pansiyon, restoran ve ev sahipleri de projeye destek veriyor.

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Başkan Erdoğan talimat vermişti... Yeni hali böyle olacak!
Başkan Erdoğan talimat vermişti... Yeni hali böyle olacak!

VALİ: AYDER, ÖRNEĞİ OLMAYAN BİR YER OLACAK

Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Ayder Yaylası'nda kimsenin sevmediği görüntü oluştuğunu belirtip, buna çözüm olarak 'nin güzel proje ortaya çıkardığını söyledi. Yıl sonunda Ayder'e ilk kazmanın vurulacağını kaydeden Bektaş, "Ayder, ülkemizde çok da örneği olmayan bir yayla amaçlı kasaba görünümüne kavuşacak. Projeden umutluyuz; ama yalnız başına bu bir çözüm değil. Mevcut yoğunluğu bölgedeki diğer alanlara yaymak gerekiyor" diye konuştu.

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