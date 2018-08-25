Başkan Erdoğan talimat vermişti... Yeni hali böyle olacak!

VALİ: AYDER, ÖRNEĞİ OLMAYAN BİR YER OLACAK

Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Ayder Yaylası'nda kimsenin sevmediği görüntü oluştuğunu belirtip, buna çözüm olarak TOKİ'nin güzel proje ortaya çıkardığını söyledi. Yıl sonunda Ayder'e ilk kazmanın vurulacağını kaydeden Bektaş, "Ayder, ülkemizde çok da örneği olmayan bir yayla amaçlı kasaba görünümüne kavuşacak. Projeden umutluyuz; ama yalnız başına bu bir çözüm değil. Mevcut yoğunluğu bölgedeki diğer alanlara yaymak gerekiyor" diye konuştu.

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