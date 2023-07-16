Başkan Erdoğan’ın Körfez seferi başlıyor! 200 iş insanı katılacak: Türkiye yabancı yatırımcıların gözdesi olacak

Türkiye'nin son dönemde hem ihracat rakamları anlamında yeni işbirlikleri hem de yabancı yatırımcı için yaptığı hamleler dikkat çekiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ülkeleri seferi başlıyor. Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar ve BAE'yi kapsayan turuna çıkıyor. "Yeni ihracat rekorlarının ayak seslerini duyuyoruz" ifadelerini kullanan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Başkan Erdoğan'ın Körfez turuna DEİK olarak 200'den fazla iş insanından oluşan dev bir ticaret kervanıyla dahil olacaklarını söyledi.