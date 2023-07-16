Başkan Erdoğan’ın Körfez seferi başlıyor! 200 iş insanı katılacak: Türkiye yabancı yatırımcıların gözdesi olacak

Olpak, bu ziyaretler kapsamında DEİK olarak Suudi Arabistan'dan başlayarak Katar ve BAE'de karşı kanat kuruluşlarıyla birlikte üç önemli iş forumu düzenleyeceklerini belirterek, "Hızlı ve yoğun geçecek seyahatimizde 17 Temmuz'da Cidde, 18 Temmuz'da Doha ve 19 Temmuz'da Abu Dabi'de Türk iş dünyamızın önde gelen iş insanları ve şirketlerimizi, üç ülkenin zirvesindeki muhataplarıyla daha fazla ticaret, yatırım ve işbirliği için bir araya getireceğiz." dedi.

İş forumları vesilesiyle, bölge ülkeleriyle hem karşılıklı ticareti artırmayı, hem de ticaretin ötesinde ortak yatırım imkanlarını kapsamlı biçimde ele alacaklarını belirten Olpak, "Ayrıca karşılıklı yatırımları sadece kendi ülkelerimizde değil başta Afrika olmak üzere üçüncü ülkelerde de yapmayı arzu ediyoruz." diye konuştu.