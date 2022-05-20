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Haberler Galeri MOTORİN ve BENZİN FİYATI GÜNCEL LİSTE 20 MAYIS 2022 I Akaryakıt fiyatları zam – indirim haberleri ile bugün LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 20.05.2022 09:42 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 09:43

MOTORİN ve BENZİN FİYATI GÜNCEL LİSTE 20 MAYIS 2022 I Akaryakıt fiyatları zam – indirim haberleri ile bugün LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?

Benzin fiyatı İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında araç sahipleri tarafından sorgulanmaya başladı. Benzine zam ve indirim haberleriyle takip edilen akaryakıt fiyatları inişli çıkışlı bir grafikte seyretmeye devam ediyor. Bu noktada 20 Mayıs LPG, mazot, benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, zam ya da indirim var mı? soruları yanıt arıyor. Brent petrol fiyatına bağlı olarak değişen benzin ve motorin fiyatı güncel listesi iller özelinde takip ediliyor. İşte akaryakıt fiyatları son dakika

MOTORİN ve BENZİN FİYATI GÜNCEL LİSTE 20 MAYIS 2022 I Akaryakıt fiyatları zam – indirim haberleri ile bugün LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?

Akaryakıt fiyatları zam ve indirim haberleriyle araç sahiplerinin gündemindeki yerini aldı. Motorin ve benzin fiyatı 20 Mayıs sorgulamasıyla araştırılıyor. Bu noktada bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Soruları yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz günlerde 110 doların altını gören brent petrol indirim beklentisini oluştursa da düzensiz grafiği dengelerin değişmesine sebep olmuştu. İşte motorine benzine zam ve indirim haberleri son durum…

MOTORİN ve BENZİN FİYATI GÜNCEL LİSTE 20 MAYIS 2022 I Akaryakıt fiyatları zam – indirim haberleri ile bugün LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?

MOTORİNE – BENZİNE ZAM VE İNDİRİM HABERLERİ

Bugün motorin, LPG ya da benzine zam gelmedi. En son geçtiğimiz günlerde benzinde 1 lira 70 kuruş oranında fiyat artışı yaşandı.

İndirim beklentisi ile gözler brent petrolün varil fiyatına dönerken düzensiz grafik hareketli bir zemin oluşturuyor.

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MOTORİN ve BENZİN FİYATI GÜNCEL LİSTE 20 MAYIS 2022 I Akaryakıt fiyatları zam – indirim haberleri ile bugün LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?

BRENT PETROL FİYATI NE KADAR OLDU? 20 MAYIS

Brent petrol fiyatı 20 Mayıs bugün 111 dolardan satış işlemi görüyor. Geçtiğimiz günlerde düşen varil fiyatı kendini toparlamaya çalışırken akaryakıt fiyatlarına etki ediyor.

MOTORİN ve BENZİN FİYATI GÜNCEL LİSTE 20 MAYIS 2022 I Akaryakıt fiyatları zam – indirim haberleri ile bugün LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?

AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL LİSTE 20 MAYIS

ANKARA BENZİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 22,93 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 22,13 TL

MOTORİN ve BENZİN FİYATI GÜNCEL LİSTE 20 MAYIS 2022 I Akaryakıt fiyatları zam – indirim haberleri ile bugün LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?

İZMİR BENZİN FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 22,95 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 22,14 TL

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