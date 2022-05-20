Benzin fiyatı İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında araç sahipleri tarafından sorgulanmaya başladı. Benzine zam ve indirim haberleriyle takip edilen akaryakıt fiyatları inişli çıkışlı bir grafikte seyretmeye devam ediyor. Bu noktada 20 Mayıs LPG, mazot, benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, zam ya da indirim var mı? soruları yanıt arıyor. Brent petrol fiyatına bağlı olarak değişen benzin ve motorin fiyatı güncel listesi iller özelinde takip ediliyor. İşte akaryakıt fiyatları son dakika…