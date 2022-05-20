Akaryakıt fiyatları zam ve indirim haberleriyle araç sahiplerinin gündemindeki yerini aldı. Motorin ve benzin fiyatı 20 Mayıs sorgulamasıyla araştırılıyor. Bu noktada bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Soruları yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz günlerde 110 doların altını gören brent petrol indirim beklentisini oluştursa da düzensiz grafiği dengelerin değişmesine sebep olmuştu. İşte motorine benzine zam ve indirim haberleri son durum…