Benzin fiyatı ve motorin fiyatı üzerindeki son dakika gelişmeleri an be an takip ediliyor. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Buna göre son benzin zammı üzerine, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için güncel benzin litre fiyatı araştırılıyor. 31 Mayıs 2022 bugün akaryakıt, motorin, mazot ve benzine zam geldi mi, 1 litre benzin fiyatında indirim olacak mı? İşte 31 Mayıs fiyat listesi ile il il fiyat listesi…