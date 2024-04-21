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Haberler Galeri BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: BRENT kayıplarını topladı! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 21.04.2024 11:42 Güncelleme Tarihi: 21.04.2024 11:42

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: BRENT kayıplarını topladı! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan Brent petrol, uluslararası piyasalarda 87,29 dolar seviyesinden işlem görüyor. Benzin ve motorin fiyatları için belirleyici olan BRENT, dün yüzde 3,4 azalarak 86,6 dolara kadar geriledi. BRENT'teki dalgalanmalar mazot ve benzin fiyatı tarafına yansıdı mı? Yeni indirim, zam var mı? 21 Nisan 2024 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: BRENT kayıplarını topladı! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

Motorin ve benzin fiyatı için indirim, zam var mı merak eden araç sahipleri, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan petrol piyasasındaki gelişmeleri de yakından takip ediyor. Petrol fiyatlarında son zamanda yaşanan dalgalanma akaryakıt fiyatları tarafına yansıdı mı? Benzin ve mazot fiyatı bugün ne kadar? Araç sahiplerinin merak ettiği soruların cevabı belli oldu.

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: BRENT kayıplarını topladı! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

Benzin ve mazot fiyatı 1 aya yakındır aynı fiyatlarla işlem görüyor. BRENT tarafındaki dalgalanmalardan sonra araç sahipleri gözlerini sektör temsilcilerinden gelecek haberlere çeviriyor. Peki akaryakıt fiyatları için yeni, indirim zama var mı? Benzin ve motorin fiyatları bugün kaç TL?

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BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: BRENT kayıplarını topladı! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR? İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar? İndirim, zam var mı? İşte il il tablolar:

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: BRENT kayıplarını topladı! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Benzin fiyatı için indirim, zam yok.

İstanbul 43,62 TL
Ankara 44,47 TL
İzmir 44,70 TL

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: BRENT kayıplarını topladı! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için indirim, zam yok.

İstanbul 42,16 TL
Ankara 43,05 TL
İzmir 43,29 TL

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