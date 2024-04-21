Giriş Tarihi: 21.04.2024 11:42
Güncelleme Tarihi: 21.04.2024
11:42
BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: BRENT kayıplarını topladı! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?
Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan Brent petrol, uluslararası piyasalarda 87,29 dolar seviyesinden işlem görüyor. Benzin ve motorin fiyatları için belirleyici olan BRENT, dün yüzde 3,4 azalarak 86,6 dolara kadar geriledi. BRENT'teki dalgalanmalar mazot ve benzin fiyatı tarafına yansıdı mı? Yeni indirim, zam var mı? 21 Nisan 2024 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte detaylar...