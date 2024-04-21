BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: BRENT kayıplarını topladı! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

Motorin ve benzin fiyatı için indirim, zam var mı merak eden araç sahipleri, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan petrol piyasasındaki gelişmeleri de yakından takip ediyor. Petrol fiyatlarında son zamanda yaşanan dalgalanma akaryakıt fiyatları tarafına yansıdı mı? Benzin ve mazot fiyatı bugün ne kadar? Araç sahiplerinin merak ettiği soruların cevabı belli oldu.