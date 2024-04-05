Giriş Tarihi: 05.04.2024 16:02
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
16:02
BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: BRENT 90 doları aştı! 5 Nisan 2024 benzin ve motorin fiyatları kaç TL?
Benzin ve motorin fiyatları üzerinde belirleyici olan BRENT, 90 doları aşarak son 5 ayın en yüksek seviyesine yükseldi. Araç sahipleri Brent petrolde yaşanan gelişmelerin benzin ve mazot fiyatı tarafına yansıyıp yansımadığını merak ediyor. Peki indirim, zam var mı? Akaryakıt fiyatları için büyük önem arz eden petrol fiyatları tarafında son durum ne? 5 Nisan 2024 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte detaylar…