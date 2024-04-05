BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: BRENT 90 doları aştı! 5 Nisan 2024 benzin ve motorin fiyatları kaç TL?

Mazot ve benzin fiyatı üzerinde etkili olan petrol fiyatları, son 1 haftadır yukarı yönlü seyrederek son 5 ayın zirvesine tırmanırken, araç sahipleri yeni indirim, zam var mı diye merak ediyor. Jeopolitik gerilimin yol açtığı arz endişelerinin etkisi petrol fiyatları üzerinde halen sürerken akaryakıt fiyatları cephesinde neler yaşanıyor? Benzin ve motorin fiyatları bugün ne kadar?