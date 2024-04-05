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Haberler Galeri BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: BRENT 90 doları aştı! 5 Nisan 2024 benzin ve motorin fiyatları kaç TL?
Giriş Tarihi: 05.04.2024 16:02 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 16:02

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: BRENT 90 doları aştı! 5 Nisan 2024 benzin ve motorin fiyatları kaç TL?

Benzin ve motorin fiyatları üzerinde belirleyici olan BRENT, 90 doları aşarak son 5 ayın en yüksek seviyesine yükseldi. Araç sahipleri Brent petrolde yaşanan gelişmelerin benzin ve mazot fiyatı tarafına yansıyıp yansımadığını merak ediyor. Peki indirim, zam var mı? Akaryakıt fiyatları için büyük önem arz eden petrol fiyatları tarafında son durum ne? 5 Nisan 2024 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte detaylar…

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: BRENT 90 doları aştı! 5 Nisan 2024 benzin ve motorin fiyatları kaç TL?

Akaryakıt fiyatları en son 12 gün önce motorin fiyatları için gelen indirim ile değişti. Brent petrol bu süre zarfında 91 dolar eşiğini aşarak son 5 ayın zirvesine yükseldi. Peki sektör temsilcilerinden benzin ve mazot fiyatı için yeni bir açıklama geldi mi?

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: BRENT 90 doları aştı! 5 Nisan 2024 benzin ve motorin fiyatları kaç TL?

Mazot ve benzin fiyatı üzerinde etkili olan petrol fiyatları, son 1 haftadır yukarı yönlü seyrederek son 5 ayın zirvesine tırmanırken, araç sahipleri yeni indirim, zam var mı diye merak ediyor. Jeopolitik gerilimin yol açtığı arz endişelerinin etkisi petrol fiyatları üzerinde halen sürerken akaryakıt fiyatları cephesinde neler yaşanıyor? Benzin ve motorin fiyatları bugün ne kadar?

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BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: BRENT 90 doları aştı! 5 Nisan 2024 benzin ve motorin fiyatları kaç TL?

PETROL FİYATLARI 5 AYIN ZİRVESİNDE

Jeopolitik gerilimin yol açtığı arz endişelerinin etkisiyle son 5 ayın en yüksek seviyelerini gören petrol fiyatları, Orta Doğu ve Rus petrolüne ilişkin endişelerle destek bulmaya devam ediyor.

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: BRENT 90 doları aştı! 5 Nisan 2024 benzin ve motorin fiyatları kaç TL?

BRENT PETROL NEDEN YÜKSELİYOR?

İran'ın, Şam'daki büyükelçiliğine yönelik gerçekleştirilen saldırıların ardından küresel petrol rezervlerinin çoğunluğunun bulunduğu Orta Doğu'da daha fazla arz kesintisi yaşanabileceğine yönelik endişeler fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: BRENT 90 doları aştı! 5 Nisan 2024 benzin ve motorin fiyatları kaç TL?

JEOPOLİTİK RİSKLER

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıya hızlıca misillemede bulunacağını duyuran İran, olaydan ABD'yi de sorumlu tutmuştu. Tel Aviv yönetimi ise Şam'da İran'ın konsolosluk binasına düzenlenen saldırıyı resmi olarak üstlenmemişti.

Jerusalem Post'un dünkü haberine göre, İsrail ordusu, hava savunmasını güçlendirmek için yedek askerleri göreve çağıracağını duyurdu. Yedek askerlerin silah altına alınmasının İsrail Hava Kuvvetlerini güçlendirme amacı taşıdığı belirtildi.

Ayrıca, Rusya'da petrol rafinerilerine yönelik insansız hava araçları ile yapılan saldırılarda bazı rafinerilerde üretim kısmen durmuştu. Küresel arzın yaklaşık yüzde 8'ini oluşturan Rus ham petrol ve rafine ürünlerinde saldırılar sonrası ihraç kapasitesinin düşebileceği endişesi fiyatları yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor.

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