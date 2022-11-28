BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol fiyatları çakıldı! Akaryakıta yeni indirim geliyor

Giriş Tarihi: 28.11.2022 09:42 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 09:42

Son dakika haberi...Benzin ve motorin fiyatları için belirleyici olan brent petrol 81 dolar seviyesine gerileyerek 11 ayın dibini gördü. Petrol fiyatları G7 ülkelerinin tavan fiyat beklentisi ve Çin haberiyle çakıldı. Bu düşüşe paralel benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt pompa fiyatları üzerinde hafta içinde yeni indirimler gelecek. Öte yandan sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren de akaryakıta yeni indirim yapılacak. Peki benzin ve motorin fiyatları ne kadar kaç lira olacak? Petrol fiyatları için düşüş sürecek mi?