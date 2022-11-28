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Haberler Galeri BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol fiyatları çakıldı! Akaryakıta yeni indirim geliyor
Giriş Tarihi: 28.11.2022 09:42 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 09:42

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol fiyatları çakıldı! Akaryakıta yeni indirim geliyor

Son dakika haberi...Benzin ve motorin fiyatları için belirleyici olan brent petrol 81 dolar seviyesine gerileyerek 11 ayın dibini gördü. Petrol fiyatları G7 ülkelerinin tavan fiyat beklentisi ve Çin haberiyle çakıldı. Bu düşüşe paralel benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt pompa fiyatları üzerinde hafta içinde yeni indirimler gelecek. Öte yandan sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren de akaryakıta yeni indirim yapılacak. Peki benzin ve motorin fiyatları ne kadar kaç lira olacak? Petrol fiyatları için düşüş sürecek mi?

METE DİRİCE
BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol fiyatları çakıldı! Akaryakıta yeni indirim geliyor

Son dakika haberi...Geçen hafta benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere petrol fiyatları tarafında yaşanan düşüşlere paralel akaryakıt pompa fiyatları için üst üste 4 indirim geldi. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre; bu gece yarısından itibaren akaryakıta indirim gelecek. Öte yandan yeni haftada akaryakıta petroldeki geri çekilmeye paralel yeni indirimler gelmesi bekleniyor.

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol fiyatları çakıldı! Akaryakıta yeni indirim geliyor

BRENT PETROL 11 AYIN DİBİNDE

Benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt ürünlerinde dolar/TL'deki istikrarlı seyir sonrası etkisini artıran petrol fiyatları gerilemeye devam ediyor. Petrol 81,11 dolar bandına çekilerek son 11 ayın en düşük seviyelerine yer alıyor. Brent petrol en son 11 Ocak 2022 tarihinde bu seviyenin altında işlem görmüştü.

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BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol fiyatları çakıldı! Akaryakıta yeni indirim geliyor

PETROL FİYATLARI NEDEN DÜŞTÜ?

Kur korumalı TL mevduat ürününün devreye girmesiyle döviz kurlarında yukarı yönlü dalgalanmalar azaldı. Bununla beraber benzin ve motorin fiyatları için brent petrol fiyatı doğrudan belirleyici oldu. Son dönemde petroldeki düşüşte 2 haber akışı etkili oluyor.

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol fiyatları çakıldı! Akaryakıta yeni indirim geliyor

1. Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması
2. Çin'deki Covid-19 vaka sayısı ve "Sıfır Kovid-19" politikasına karşı protestolar

Brent petrol tarafındaki düşüşte G7 ülkelerinin Rus petrolüne uygulamayı planladığı tavan fiyat teklifinin 65-70 dolar düzeyinde olacağına yönelik haber akışı ve bunun arz daralması endişelerini hafifletmesi başlıca neden olarak dikkat çekiyor.

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol fiyatları çakıldı! Akaryakıta yeni indirim geliyor

Ekonomistler, söz konusu fiyat aralığının beklentilerin üzerinde olduğunu ve bunun küresel arzın kesintiye uğrama riskini azaltacağını savundu. AB liderlerinin gelecek günlerde tavan fiyat konusunu yeniden ele alması bekleniyor

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