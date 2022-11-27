Giriş Tarihi: 27.11.2022 16:29 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022 16:29

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Brent petrol sert düştü! Akaryakıta bu gece YENİ indirim geliyor

Son dakika haberi...Benzin fiyatı ve motorin fiyatları, brent petrol ile değişmeye devam ediyor. Petrol, G7 ülkelerinin Rus petrolüne uygulamayı planladığı tavan fiyat teklifinin beklentilerin üzerinde olacağına yönelik haber akışı sonrası sert düşerek 83 dolar bandına geriledi. Bununla beraber benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt pompa fiyatları üzerinde yeni indirimler bekleniyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren akaryakıta yeni indirim geliyor. Peki benzin ve motorin fiyatları ne kadar kaç lira olacak?