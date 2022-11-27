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Haberler Galeri BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Brent petrol sert düştü! Akaryakıta bu gece YENİ indirim geliyor
Giriş Tarihi: 27.11.2022 16:29 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022 16:29

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Brent petrol sert düştü! Akaryakıta bu gece YENİ indirim geliyor

Son dakika haberi...Benzin fiyatı ve motorin fiyatları, brent petrol ile değişmeye devam ediyor. Petrol, G7 ülkelerinin Rus petrolüne uygulamayı planladığı tavan fiyat teklifinin beklentilerin üzerinde olacağına yönelik haber akışı sonrası sert düşerek 83 dolar bandına geriledi. Bununla beraber benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt pompa fiyatları üzerinde yeni indirimler bekleniyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren akaryakıta yeni indirim geliyor. Peki benzin ve motorin fiyatları ne kadar kaç lira olacak?

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Brent petrol sert düştü! Akaryakıta bu gece YENİ indirim geliyor

Son dakika haberi...Geçen hafta benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt pompa fiyatları için üst üste indirimler geldi. Yeni haftada akaryakıta petroldeki geri çekilmeye paralel yeni indirimler gelmesi bekleniyor.

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Brent petrol sert düştü! Akaryakıta bu gece YENİ indirim geliyor

PETROL SERT DÜŞTÜ

Benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt ürünlerinde dolar/TL'deki istikrarlı seyir sonrası etkisini artıran petrol fiyatları gerilemeye devam ediyor. Petrol 83 dolar bandına çekilerek son 1,5 ayın en düşük seviyelerine yer alıyor.

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BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Brent petrol sert düştü! Akaryakıta bu gece YENİ indirim geliyor

TAVAN FİYAT TEKLİFİ BRENT PETROLE BASKI YARATIYOR

Fiyatlardaki düşüşte, G7 ülkelerinin Rus petrolüne uygulamayı planladığı tavan fiyat teklifinin beklentilerin üzerinde olacağına yönelik haber akışı ve bunun arz daralması endişelerini hafifletmesi etkili oldu.

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Brent petrol sert düştü! Akaryakıta bu gece YENİ indirim geliyor

PETROL İÇİN 65-70 DOLAR...

Henüz resmi bir karar alınmasa da, G7 ülkeleri, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrolün varil başına tavan fiyatının 65 ila 70 dolar olarak belirlenmesi konusunu tartışıyor.

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Brent petrol sert düştü! Akaryakıta bu gece YENİ indirim geliyor

Uzmanlar, söz konusu fiyat aralığının beklentilerin üzerinde olduğunu ve bunun küresel arzın kesintiye uğrama riskini azaltacağını belirtiyor. AB liderlerinin gelecek günlerde tavan fiyat konusunu yeniden ele alması bekleniyor.

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