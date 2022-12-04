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Haberler Galeri BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Yeni indirim geliyor! Benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 04.12.2022 11:59 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022 12:02

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Yeni indirim geliyor! Benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar olacak?

Benzin, mazot fiyatı haberleri...Akaryakıt fiyatları için Dolar/TL'deki stabil seyir sonrası brent petrol varil fiyatı doğrudan etkili olmaya devam ediyor. Benzin fiyatı ve motorin fiyatları son dönemde petrol tarafındaki düşüşle beraber geriliyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre; Salı gününden itibaren akaryakıta yeni indirim geliyor. Peki benzin ve motorin fiyatları ne kadar kaç lira olacak? AB'nin Rusya'ya yeni ambargosu ve tavan fiyat uygulaması petrolde yeni düşüşleri getirecek mi?

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Yeni indirim geliyor! Benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar olacak?

Son dakika haberi...Brent petrol fiyatları geriledi. Döviz kurlarında oynaklığın azalması ile ile benzin fiyatı ve motorin fiyatları için daha çok petrol etkili oluyor. Kasım ayında mazot fiyatı 4 TL'ye yakın, benzin fiyatı ise 2,5 TL indirim aldı. Öte yandan brent petrol için yeni gelişmeler yaşanıyor.

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Yeni indirim geliyor! Benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar olacak?

BRENT PETROL İÇİN DÜŞÜŞ SÜRECEK Mİ?

Brent petrol geçtiğimiz hafta, Çin'de "sıfır Kovid-19" politikasına karşı ülke genelindeki protestoların etkisi ve Rus petrol için planlanan tavan fiyat teklifi ile 80,83 dolar düzeyi ile 11 ayın en düşük seviyesini gördü. Brent petrol bu seviyenin ardından bir miktar toparlanarak 85 dolar bandında dengelendi.

Öte yandan hafta sonu gelen haber akışında; Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaştığı bildirildi.

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BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Yeni indirim geliyor! Benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar olacak?

ABD'DEN DESTEK GECİKMEDİ

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanması kararını memnuniyetle karşıladıklarını ve bu uygulamayı desteklediklerini belirtti.

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Yeni indirim geliyor! Benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar olacak?

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanması kararının yaptırımların etkisini artıracağını ve Rusya'nın petrol gelirlerini azaltacağını söyledi.

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Yeni indirim geliyor! Benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar olacak?

MOTORİN FİYATLARI KASIM'DA 4 LİRA DÜŞTÜ

Kasım ayında 26,36 TL'den giren motorin grubu ayın son gününde gelen indirimin ardından 22,43 TL'ye düştü. Böylece Kasım'da motorine yaklaşık 4 lira indirim gelmiş oldu.

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