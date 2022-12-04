Giriş Tarihi: 04.12.2022 11:59 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022 12:02

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Yeni indirim geliyor! Benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar olacak?

Benzin, mazot fiyatı haberleri...Akaryakıt fiyatları için Dolar/TL'deki stabil seyir sonrası brent petrol varil fiyatı doğrudan etkili olmaya devam ediyor. Benzin fiyatı ve motorin fiyatları son dönemde petrol tarafındaki düşüşle beraber geriliyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre; Salı gününden itibaren akaryakıta yeni indirim geliyor. Peki benzin ve motorin fiyatları ne kadar kaç lira olacak? AB'nin Rusya'ya yeni ambargosu ve tavan fiyat uygulaması petrolde yeni düşüşleri getirecek mi?