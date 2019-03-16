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  • Birçok kişi bunları bilmiyor... Ev kadınlarına müjde!

Birçok kişi bunları bilmiyor... Ev kadınlarına müjde!

Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem, Yeni Asır Gazetesi'deki köşesinde ev kadınlarına destek konusunu kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 16.03.2019 12:36 Güncelleme Tarihi: 16.03.2019 12:43
Birçok kişi bunları bilmiyor... Ev kadınlarına müjde!

Ev kadınları için bir çok destekle birlikte emeklilik imkanı da bulunuyor. Aynı zamanda vergi muafiyetiyle esnaflık hakkı da veriliyor. İşte bu haklardan yararlanma şartları... Annelerimiz her ne kadar bir işyerinde çalışmıyor da olsalar ev işleriyle ve yine evde yaptıkları üretimle ekonomiye katkı yapıyorlar. Ancak bu annelerimizin kendi yaptıkları üretimlerle ilgili sosyal güvenceye kavuşmaları için önemli düzenlemeler yapıldı.

Birçok kişi bunları bilmiyor... Ev kadınlarına müjde!

Gerek emeklilik imkanı gerekse esnaflık hakkı ile üretime katılmaları sağlandı. Ev hanımları için yürürlükteki bu haklardan ikisini bu gün sizinle paylaşmak istiyorum.

1-ÇALIŞMADAN PRİM KAZANIN: Emeklilik için yasalarımız yıl, yaş ve prim olmak üzere üç şart koyuyorlar. Yıl için belli bir süre sigortalı olarak geçirmek lazım. Yaş ise işe giriş tarihine göre belirleniyor. Çalışanların primleri ödenirken çalışmayanlar için de isteğe bağlı sigorta bulunuyor. Bu sistem sayesinde başta ev hanımları olmak üzere çalışma imkanı olmayan, ya da çalışmaya ara vermiş primi eksik olan vatandaşlar emeklilik hakkına kavuşuyor.

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Birçok kişi bunları bilmiyor... Ev kadınlarına müjde!

Bunun için çalışmıyor olmak veya emekli olmamak ayrıca da 18 yaşında olmak yetiyor. İsteğe bağlı sigortalılar kendi primlerini kendileri ödeyerek günlerini tamamlayıp emekli olabiliyorlar. İsteğe bağlı sigortayı başlatmak da çok kolay.En yakın SGK müdürlüğüne giderek bir dilekçe vermeniz yeterli. Ardından sizin sigortanız başlamış oluyor.

Birçok kişi bunları bilmiyor... Ev kadınlarına müjde!

EKSİK GÜNLERİ TAMAMLAYIN

Her ay priminizi yatırarak emeklilik gününüzü tamamlayabilirsiniz. Ayrıca daha önce çalışmalarınız varsa ve priminiz eksik ise bu sayede yine prim gününüzü tamamlayabilirsiniz. İsteğe bağlı sigortalılar 1 Ekim 2008 sonrası 4B'li yani Bağ-Kur'lu olarak değerlendiriliyor.

Birçok kişi bunları bilmiyor... Ev kadınlarına müjde!

Yani emekliliğiniz hesaplanırken Bağ-Kur şartları geçerli oluyor. Ödenecek primler geçerli asgari ücrete göre belirleniyor. Bu yıl için en düşük prim miktarı aylık 818,68 TL olacak. İsteğe bağlı sigortalı olanlar sadece emeklilik haklarından değil diğer çalışanlar gibi sağlık hizmetlerinden de yararlanıyor.

Birçok kişi bunları bilmiyor... Ev kadınlarına müjde!

2-GELİR VERGİSİ YOK: Evde küçük işler yaparak para kazanan ev kadınları hem sigortalı sayılıyor, hem de vergi vermeden esnaf oluyor. Üstelik primlerini 26 gün ödeyip 30 gün üzerinden sigorta ile emeklilik hakkına da kavuşuyor.

Birçok kişi bunları bilmiyor... Ev kadınlarına müjde!

Vergi kanununda düzenlenen "Esnaf Muaflığı' ev kadınları için de büyük bir avantaj getiriyor. Milyonlarca kadın evde giyecek, yiyecek, süs eşyası üreterek satıyor.

Esnaf muaflığı için, motorlu taşıt kullanmamak şartı ile, bir işyeri açmaksızın perakende ticaret ile iştigal edenler, gezici olarak bir mesleği icra edenler, evlerde işçi almamak şartıyla üretim yapıp satanlar vergiden muaf esnaf sayılıyor. Ayrıca son çıkan düzenleme ile de bir yıllık brüt asgari ücret tutarını (2019 yılı için 30.700,80 TL) geçmemek kaydıyla internetten de satış yapanlar vergiden muaf olacak.

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