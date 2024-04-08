Borsa İstanbul’da 2024’ün birinci çeyreği nasıl geçti?

Söz konusu 9 şirketin pay dağıtımlarına 27 milyon 617 bin 661 yatırımcı şirketin ortağı olmak için başvuruda bulunurken, toplamda 18 milyar 391 milyon 415 bin 898 lira toplandı. Dağıtım yapılan yatırımcı sayısı ise 26 milyon 969 bin 228 oldu.

En çok talep gören şirketlere bakıldığında ilk 3'te 3,7 milyon kişiyle IC Enterra Yenilenebilir Enerji, 3,6 milyon kişiyle Mogan Enerji ve 3,4 milyon kişiyle Oba Makarna yer aldı.