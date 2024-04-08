Borsa İstanbul’da 2024’ün birinci çeyreği nasıl geçti?

Yılın ilk halka arzı olan Pasifik Donanımda talep toplama süreci 6-7 şubatta tamamlanırken, yatırımcılardan 4,4 kat talep geldi. Diğer şirketlerin halka arzında ise, Bor Şeker (7-9 şubat) 3,9 kat, Limak Doğu Anadolu Çimento (14-16 şubat) 4,4 kat, Oba Makarna (22-23 Şubat) 4,9 kat, Alves Kablo (22-23 Şubat) 5,3 kat, Mogan Enerji (28-29 şubat) 3,9 kat, Artemis Halı (27-28 şubat) 5,8 kat, Odine Solutions (13-15 mart9 6,1 kat ve IC Enterra (27-29 mart) 4,1 kat talep gördü.
Şubat-mart döneminde halka arzı tamamlanan 9 şirketin 5'i yıldız pazarda 3'ü ana pazarda işlem görmeye başladı. Mart sonunda talep toplama süreci tamamlanan şirket ise nisan başında yıldız pazarda işleme açıldı.