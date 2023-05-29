Bu görüntüler İzmir’den! İşte CHP’li Tunç Soyer’in belediyecilik anlayışı! Uzman isimden korkutan uyarı! Eğer önlem alınmazsa...

Yerel seçimler öncesi "Körfeze yeni bir soluk getireceğiz" sözüyle İzmir Körfezi'nin yüzülebilir hale getirileceğini vadeden ve bunun da 'belediyenin işi' olduğunu belirten CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hayali suya düştü. İzmir Körfezi'ni adeta istila eden müsilaj diğer adıyla deniz salyasının bu yıl bazı kısımlarda yerel olarak şiddetini artırdığı gözlemlendi. Son günlerde kırmızı su yosunlarının geniş alanları kapladığını dile getiren Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Danışmanı Erol Kesici, İzmir Körfezi'nde kirlilik sebebiyle müsilaj oluşumu belirlediklerini ifade etti. Kesic, "Körfezde müsilaj oluşumunu biz geçen yıllarda da gördük, bu yıl giderek arttığını gördük. Eğer gerekli önlemler alınmazsa yaza doğru bu müsilaj olayı şiddetle artacaktır, yüzeye vuracaktır" dedi.