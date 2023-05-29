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Haberler Galeri Bu görüntüler İzmir'den! İşte CHP'li Tunç Soyer'in belediyecilik anlayışı! Uzman isimden korkutan uyarı! Eğer önlem alınmazsa...
Giriş Tarihi: 29.05.2023 16:30 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 16:30

Bu görüntüler İzmir'den! İşte CHP'li Tunç Soyer'in belediyecilik anlayışı! Uzman isimden korkutan uyarı! Eğer önlem alınmazsa...

Yerel seçimler öncesi "Körfeze yeni bir soluk getireceğiz" sözüyle İzmir Körfezi'nin yüzülebilir hale getirileceğini vadeden ve bunun da 'belediyenin işi' olduğunu belirten CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hayali suya düştü. İzmir Körfezi'ni adeta istila eden müsilaj diğer adıyla deniz salyasının bu yıl bazı kısımlarda yerel olarak şiddetini artırdığı gözlemlendi. Son günlerde kırmızı su yosunlarının geniş alanları kapladığını dile getiren Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Danışmanı Erol Kesici, İzmir Körfezi'nde kirlilik sebebiyle müsilaj oluşumu belirlediklerini ifade etti. Kesic, "Körfezde müsilaj oluşumunu biz geçen yıllarda da gördük, bu yıl giderek arttığını gördük. Eğer gerekli önlemler alınmazsa yaza doğru bu müsilaj olayı şiddetle artacaktır, yüzeye vuracaktır" dedi.

Bu görüntüler İzmir’den! İşte CHP’li Tunç Soyer’in belediyecilik anlayışı! Uzman isimden korkutan uyarı! Eğer önlem alınmazsa...

Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesinden emekli öğretim üyesi Erol Kesici, İzmir Körfezi'nde yıllardır inceleme yaptıklarını, önceki yıllarda da rastladıkları müsilajın bu yıl bazı kısımlarda yerel olarak şiddetini artırdığını söyledi..

Bu görüntüler İzmir’den! İşte CHP’li Tunç Soyer’in belediyecilik anlayışı! Uzman isimden korkutan uyarı! Eğer önlem alınmazsa...

İZMİR KÖRFEZİ'NDE KIRMIZI SU YOSUNLARI GENİŞ ALANLARI KAPLADI

Körfezde kirlilik nedeniyle artan azot ve fosfatın, normalde oksijen ürettiği için faydalı deniz marulunun aşırı artmasına sebebiyet verdiğine işaret eden Kesici, aynı kirliliğin yine faydalı kırmızı su yosunlarının yeterince büyüyemeyip kopmasına ve deniz üzerini kaplamasına neden olduğunu, son günlerde İzmir Körfezi'nde kırmızı su yosunlarının geniş alanları kapladığını dile getirdi..

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Bu görüntüler İzmir’den! İşte CHP’li Tunç Soyer’in belediyecilik anlayışı! Uzman isimden korkutan uyarı! Eğer önlem alınmazsa...

"OKSİJEN SEVİYESİ 2 DÜZEYİNDE"

Bu tür organizmaların sudaki oksijeni azaltarak canlılığı olumsuz etkilediğini, suyun üzerini kaplayarak ışığın su altına ulaşmasını engellediğini kaydeden Kesici, "Kırmızı su yosunlarının tamamen her tarafı kapladığını, bununla birlikte diğer su yosunlarıyla ve diğer kirlilikle birlikte pelteleşme olayı veyahut da salyalaşma olayı oluşturduğunu sahil boyunca belirledik. Yapmış olduğumuz araştırmalarda salyalaşmanın başladığını ve denizin dip çamuru dediğimiz kısımlarında peltemsi yapıların giderek arttığını ki bu çok büyük tehlike, orada bir ölü toprağı gibi yayıldığını görmekteyiz. Körfezin başlangıç kısmının olduğu yerde oksijen seviyelerinin 2 düzeyinde olduğunu, belirli noktalarda 1'e düştüğünü, çözünürlük olayının yani yukarıdan baktığımız zaman görünürlük oranının neredeyse sıfır olduğunu gördük. Oksijen miktarının en az beş olması gerekir ki o zaman yaşam olabilecektir" diye konuştu.

Bu görüntüler İzmir’den! İşte CHP’li Tunç Soyer’in belediyecilik anlayışı! Uzman isimden korkutan uyarı! Eğer önlem alınmazsa...

SICAK AYLARDA YİNE ŞİDDETLİ BİR KOKU OLUŞTURACAK

Kesici, deniz marulu, kırmızı su yosunu ve sudaki diğer organizmaların salyalaşmasının, kentte özellikle temmuz ağustos aylarında yine şiddetli bir koku oluşturacağını belirtti.

Bu görüntüler İzmir’den! İşte CHP’li Tunç Soyer’in belediyecilik anlayışı! Uzman isimden korkutan uyarı! Eğer önlem alınmazsa...

"SU ÜZERİNE ÇIKMASI BEKLENMEMELİ"

Önlem alınması için, İzmir Körfezi'nde daha çok su altında olan müsilajın su üzerine daha çok çıkmasının beklenmemesi gerektiğini dile getiren Kesici, şöyle devam etti:

"Denizin kirliliği artık tamamen içini bırakın, yüzüne vurmuş bir durumda. Azot ve fosfat miktarı çok üst seviyelerde, denizlerde bulunmaması gereken seviyelerde. Arıtılmış, arıtılmamış evsel atıklar, tarımsal atıklar, sanayi atıkları, deniz trafiği gibi etkenler azot, fosfat miktarını giderek yükseltiyor. Bunun da göstergesi ilk çıkış kaynaklarında, denizin dip çamurunun olduğu yerlerde, su seviyesinin az olduğu yerlerde çok aşırı derecede çünkü oralarda hem deniz marullarının hem de kırmızı su yosunlarını giderek arttığını görüyoruz. Halbuki gerek deniz marulları gerek kırmızı su yosunları çok faydalı organizmalar ama bunların miktarı artınca artık çürümelere, kokuşmalara ve oksijen üretir değil oksijen tüketir bir hale gelmiş oluyorlar."

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