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Bu havaalanlarına inmek cesaret istiyor

Dünyada öyle havaalanları bulunuyor ki gerçekten inmek hem cesaret hem de ciddi bir beceri istiyor. İşte dünyanın en tehlikeli havaalanları.

Giriş Tarihi: 15.03.2018 22:14 Güncelleme Tarihi: 15.03.2018 22:24
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Bu havaalanlarına inmek cesaret istiyor
Bu havaalanlarına inmek cesaret istiyor
Dünyanın en tehlikeli havaalanlarından biri olan Nepal'in Lukla kentindeki Tenzing-Hillary n pisti 20 metre genişliğinde ve 527 metre uzunluğunda. Mount Everest zirvesine tırmanmak isteyenlerin zorunlu olarak kullandıkları havaalanı hem iniş hem de kalkışlar için kullanılıyor. Havaalanını kullanmak istemeyenler, Jiri üzerinden bir hafta süren zorlu bir yaya yolculuğuna katlanmak zorunda. Pistin sağ ve solundaki evler yaklaşık on metre mesafede. 2 bin 846 metre yükseklikteki havaalanının pistinin sonuna gelen mutlaka kalkış yapmak zorunda, çünkü pistin sonunda 600 metre derinliğinde bir uçurum başlıyor.
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Bu havaalanlarına inmek cesaret istiyor
Bu havaalanlarına inmek cesaret istiyor
Bu na sadece kısa mesafede kalıp inme özelliğine sahip STOL ları inip kalkabiliyor.
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Bu havaalanlarına inmek cesaret istiyor
Bu havaalanlarına inmek cesaret istiyor
Yüzde 12 meyilli piste ancak yokuş yukarı inilebiliyor. 2001 yılına kadar asfaltı olmayan piste iniş o yıllarda daha da riskliydi.
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Bu havaalanlarına inmek cesaret istiyor
Bu havaalanlarına inmek cesaret istiyor
Mayıs ve Ekim aylarında çok yoğun bir hava trafiği yaşanan na günde ortalama elli uçuş gerçekleştiriliyor.
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Bu havaalanlarına inmek cesaret istiyor
Bu havaalanlarına inmek cesaret istiyor
8 Ekim 2008'de Yeti-Airlines şirketine ait bir Tenzing-Hillary na iniş esnasında düşünce 18 kişi yaşamını yitirmiş, pilot sağ kurtulmuştu
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Bu havaalanlarına inmek cesaret istiyor
Bu havaalanlarına inmek cesaret istiyor
Kazadan beri, görüş mesafesinin azalması nedeniyle sık sık trafiğe kapatılıyor.
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Bu havaalanlarına inmek cesaret istiyor
Bu havaalanlarına inmek cesaret istiyor
Juancho E. Yrausquin - Saba Adası
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