Bu havaalanlarına inmek cesaret istiyor

Dünyada öyle havaalanları bulunuyor ki gerçekten inmek hem cesaret hem de ciddi bir beceri istiyor. İşte dünyanın en tehlikeli havaalanları.

Giriş Tarihi: 15.03.2018 22:14 Güncelleme Tarihi: 15.03.2018 22:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





