Bu işi yapmak için sıraya girdiler "Kilo almak mümkün değil"

Santralde çalışanların elektronik ve mekanik alanda eğitim görmesi gerektiğine işaret eden Kaya, şöyle konuştu:

"Bu sektörde çalışan arkadaşlarımızın yüksekte ve enerji nakil hattında çalışılabilir sertifikası almaları gerekiyor. Sektörle ilgili eğitim aldıktan sonra işbaşı yapıyorlar. Rüzgar türbinlerinde çalışmak için yoğun bir talep var. Eğitimleri ise çok zorlu geçiyor. Şu anda asgari ücretin iki katını alıyorlar. Kendilerini geliştirdikçe bu rakamlar yöneticilik seviyelerine çıkıyor. Sektörün önü çok açık."