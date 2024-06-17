Giriş Tarihi: 17.06.2024 00:41
Güncelleme Tarihi: 17.06.2024
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BÜYÜK FIRSAT! A101 AKTÜEL KATALOG 20 Haziran Perşembe | Benzinli ATV geliyor... İşte A101'de bu haftanın fırsatı
A101 aktüel kataloğu yayınlandı. 20 Haziran Perşembe günü A101 zincir marketlerinde birbirinden çeşitli ürünler raflarda yerini alıyor. Yeni kataloğun en dikkat çeken ürünü benzinli ATV oldu. Bu hafta alışveriş tutkunları için ankastre setlerinden, beyaz eşyalara, ev tekstili ürünlerine, mobilya ve koltuk takımlarına, küçük ev aletlerinden ütü, çay makinesi, kahve makinesi gibi birçok seçenekten, çeşit çeşit mutfak araç gereçlerine ve oyuncuklara birçok ürün yer alırken elektronik tutkunları için kulaklıklar ve akıllı telefonlar satışa çıkıyor. Kurban Bayramı fırsatları zincir marketlerde. İşte, 20 Haziran 2024 Perşembe fırsatları ile A101 aktüel ürün katalog ve fiyat listesi