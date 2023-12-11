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Giriş Tarihi: 11.12.2023 08:12 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 08:13

ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE SON DAKİKA: Meclis'te yasalaşıyor! 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Ödeme takvimi...

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye düzenlemesi 86 maddelik torba kanun teklifi içerisinde Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaşacak. Çalışan emeklilere ikramiye düzenlemesi ile 4,7 milyon vatandaş daha ödeme alacak. Ek emekli ikramiyesi için maliyet 25 milyar TL'ye yaklaştı. Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak? İşte detaylar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE SON DAKİKA: Meclis’te yasalaşıyor! 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Ödeme takvimi...

Ocak zammı öncesi milyonlarca vatandaşı rahatlatan 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi gerçekleşti. Çalışmayan emekliler 5000 TL emekli ikramiye ödemesini dul ve yetimler dahil olmak üzere 15 Kasım öncesi hesaplarında gördü. Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye düzenlemesi de Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Çalışan emekliye ikramiye kanun teklifi 86 maddelik torba yasaya eklendi.

ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE SON DAKİKA: Meclis’te yasalaşıyor! 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Ödeme takvimi...

ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE DÜZENLEMESİ TORBA YASADA...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde 86 maddelik torba yasa teklifi var. Teklifin görüşmelerine geçtiğimiz salı günü Meclis Genel Kurulu'nda başlandı. Teklifte çalışan emeklilere de 5000 TL ikramiye ödemesinin yapılacağı düzenlemede yer alıyor. AK Parti'nin hazırladığı 86 maddelik kanun teklifinin görüşmeleri Plan ve Bütçe Komisyonunda tamamlandı.

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ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE SON DAKİKA: Meclis’te yasalaşıyor! 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Ödeme takvimi...

Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri öngören 86 maddelik torba teklifin görüşmeleri Meclis Genel kurulunda devam ediyor. Teklife göre çalışan emekliler de 5 bin liralık ödemeden faydalanacak. 3 bölüm halinde görüşülen düzenlemenin 43 maddesi kabul edildi.

ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE SON DAKİKA: Meclis’te yasalaşıyor! 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Ödeme takvimi...

ÇALIŞAN EMEKLİLERE İKRAMİYE DÜZENLEMESİ 2023 YILI İÇERİSİNDE YASALAŞACAK

Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödenmesine ilişkin önerge, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. 86 maddelik torba yasa ile beraber emekli ikramiyesi düzenlemesi 2023 yılı içerisinde Meclis Genel Kurulu'nda oylanacak ve yasalaşacak.

ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE SON DAKİKA: Meclis’te yasalaşıyor! 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Ödeme takvimi...

Son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girecek ve SGK, SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı olmak üzere ödemeler için uygulamaya geçecek.

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