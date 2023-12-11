Giriş Tarihi: 11.12.2023 08:12
Güncelleme Tarihi: 11.12.2023
08:13
ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE SON DAKİKA: Meclis'te yasalaşıyor! 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Ödeme takvimi...
Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye düzenlemesi 86 maddelik torba kanun teklifi içerisinde Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaşacak. Çalışan emeklilere ikramiye düzenlemesi ile 4,7 milyon vatandaş daha ödeme alacak. Ek emekli ikramiyesi için maliyet 25 milyar TL'ye yaklaştı. Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak? İşte detaylar...