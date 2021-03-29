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Ciddi kapıda! Küresel dev şirketlerini vurdu

Dünyada dev fabrikalarının üretimine darbe vuran giderek büyüyor. Akıllı cihazları etkilemeye başlayan krizden dolayı telefon üreticileri lansmanlarını ertelerken, fiyat artışlarının ise kaçınılmaz olduğu konuşuluyor...

UFUK SANDIK UFUK SANDIK
BARIŞ ERGİN BARIŞ ERGİN
Giriş Tarihi: 29.03.2021 09:08 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 09:08
Ciddi fiyat artışı kapıda! Küresel çip krizi dev otomobil şirketlerini vurdu

Covid-19 pandemisiyle birlikte dünya çapında aylardır "geliyorum" diyen bir krizin ucu artık nihai tüketiciye de dokunmaya başladı.

Ciddi fiyat artışı kapıda! Küresel çip krizi dev otomobil şirketlerini vurdu

Televizyon, akıllı telefon, , buzdolapları, bulaşık makineleri ve oyun konsolları gibi 'akıllı' olan her cihaz mikro işlemci veya yarı iletken ürünlerin üretiminde yaşanan arz-talep dengesizliğinin yarattığı sıkıntının boyutu her geçen gün büyüyor.

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Ciddi fiyat artışı kapıda! Küresel çip krizi dev otomobil şirketlerini vurdu

CİDDİ FİYAT ARTIŞI BEKLENİYOR

Son günlerde ardı ardına birçok fabrika üretimini durdururken, bazı telefon üreticileri de lansmanlarını erteledi. Sıkıntıdan dolayı ve akıllı ürünlerin fiyatlarında ciddi artışlar yaşanması bekleniyor.

Ciddi fiyat artışı kapıda! Küresel çip krizi dev otomobil şirketlerini vurdu

Akıllı telefon pazarının üç numaralı oyuncusu Xiaomi'nin Başkanı Wang Xiang, nedeniyle oluşan maliyet baskısının fiyatlarda artış yaşatabileceğini açıkladı.

Ciddi fiyat artışı kapıda! Küresel çip krizi dev otomobil şirketlerini vurdu

BEŞTE ÜÇÜ ELEKTRONİKTE

Dünyada başlangıçta sorun fabrikaların kapanması nedeniyle tedariklerde yaşanan geçici bir gecikme olarak algılandı. General Motors, Ford, Nissan, Toyota, Honda ve Volvo gibi büyük üreticilerinin üretimleri durdu.

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