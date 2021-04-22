Çip krizi Jaguar Land Rover'ı vurdu! Otomotiv devi üretimi durdurdu!

Çipler günlük hayatımızda kullandığımız birçok cihazda yer alıyor. Araç içi elektronik sistemler, akıllı telefonlar, tablet, akıllı televizyonlar, buzdolapları, bilgisayarlar vs... neredeyse çoğu cihazın içinde çip var. Ancak üreticiler büyük bir çip kriziyle karşı karşıya kaldı. Bu kriz otomotiv sektöründen, tüketici elektroniği sektörüne kadar birçok sektörü derinden etkiledi. Son olarak İngiltere'nin en büyük otomobil üreticisi Jaguar Land Rover, bilgisayar çipi kıtlığı nedeniyle İngiltere'deki fabrikalarındaki çalışmaları askıya aldığını açıkladı.

İngiltere'nin en büyük otomobil üreticisi, malzemeleri değerlendirmek için Halewood ve Castle Bromwich'teki üretimi en az bir hafta durduracağını belirtti.