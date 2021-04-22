Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Çip krizi Jaguar Land Rover'ı vurdu! Otomotiv devi üretimi durdurdu!
Giriş Tarihi: 22.04.2021 15:56 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021 15:59

Çip krizi 'ı vurdu! Otomotiv devi üretimi durdurdu!

Üreticiler şimdiye kadar görülmemiş bir çip kıtlığıyla karşı karşıya. Bir süreden beridir otomotiv ve elektronik sektöründe, çip krizi yaşanıyor. Çip tedariğinde baş gösteren sıkıntı üretimi derinden etkiledi. Otomotiv devleri üretime bir süre ara vermek zorunda kalmıştı. Geçen gün , 'daki tesislerinde geçici olarak üretimi durdurdu. Şimdi de , çip kriziyle karşı karşıya kaldı. Şirket, çip tedarik sorunu sebebiyle ve 'teki üretimi en az bir hafta durduracağını belirtti. İşte yarı iletken çip tedarik probleminden etkilenen otomobil markaları ve krizle ilgili son gelişmeler...

Çip krizi Jaguar Land Rover'ı vurdu! Otomotiv devi üretimi durdurdu!

Çipler günlük hayatımızda kullandığımız birçok cihazda yer alıyor. Araç içi elektronik sistemler, akıllı telefonlar, tablet, akıllı televizyonlar, buzdolapları, bilgisayarlar vs... neredeyse çoğu cihazın içinde çip var. Ancak üreticiler büyük bir çip kriziyle karşı karşıya kaldı. Bu kriz otomotiv sektöründen, tüketici elektroniği sektörüne kadar birçok sektörü derinden etkiledi. Son olarak İngiltere'nin en büyük otomobil üreticisi , bilgisayar çipi kıtlığı nedeniyle İngiltere'deki fabrikalarındaki çalışmaları askıya aldığını açıkladı.

İngiltere'nin en büyük otomobil üreticisi, malzemeleri değerlendirmek için ve 'teki üretimi en az bir hafta durduracağını belirtti.

Çip krizi Jaguar Land Rover'ı vurdu! Otomotiv devi üretimi durdurdu!

(JLR), salgın sırasında küresel otomobil endüstrisinin karşılaştığı zorlukların en son işareti olarak, bilgisayar çiplerinin yetersizliği nedeniyle İngiltere'deki ana fabrikalarından ikisinde üretimi geçici olarak durdurma kararı aldı.

İngiltere'nin en büyük otomotiv üretim operasyonuna sahip olan şirket, İngiliz yayın organı Guardian'a yaptığı açıklamada Pazartesi gününden itibaren West Midlands'deki ve Merseyside'daki tesislerinde "sınırlı bir üretim dışı dönem" yaşayacağını doğruladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Çip krizi Jaguar Land Rover'ı vurdu! Otomotiv devi üretimi durdurdu!

Kapatmanın en az bir hafta sürmesinin planlandığı bildirilirken şirketin yeniden açılış tarihini dünyadaki çip tedarik süreçlerine göre belirleyeceği belirtildi.

Üretim sürenin askıya alınması sonrasında, 'de üretilen Jaguar XE ve XF ve F-Type spor otomobili ve 'da üretilen Land Rover Discovery Sport ve Range Rover Evoque modellerinin üretiminde aksaklıklar olacağı bildirildi.

Çip krizi Jaguar Land Rover'ı vurdu! Otomotiv devi üretimi durdurdu!

RENAULT

Fransız otomobil üreticisi Renault, sektörün çip tedariki sağlamada zorlukların zirvesinde olduğunu söylerken kesintinin yaz boyunca devam edebileceği konusunda uyardı.

Çip krizi Jaguar Land Rover'ı vurdu! Otomotiv devi üretimi durdurdu!

SUBARU

, ilk olarak Japonya Yajima fabrikasında çip tedariğindeki aksaklıklar nedeniyle 10-27 Nisan tarihleri arasında üretime ara verdiğini açıklamıştı.

Geçtiğimiz gün ise şirket, yarı iletken çip tedarik problemi sebebiyle ABD'deki tesislerinde üretime geçici olarak ara verdiğini açıkladı.

SON DAKİKA