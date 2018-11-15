Dededen kalma atölyeden 1 milyon liralık ihracat

Atölyenin yetersiz kalması üzerine 2009 yılında 3 milyon lira yatırım yaparak üretimlerini 3,5 dönüm arazi üzerine kurdukları bin 200 metrekarelik kapalı alana sahip fabrikaya taşıyan Ergül kardeşler, bugün Ortadoğu ülkelerine yıllık 1 milyon dolar civarında ihracat yapıyor.
"80 metrekarelik atölyeden fabrikaya"
Ergin Ergül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 80 metrekarelik atölyede başladıkları ahşap torna işinde bugün İran, Irak, Suriye gibi Ortadoğu ülkelerine ihracat yapan bir şirkete dönüştüklerini söyledi.