Dededen kalma atölyeden 1 milyon liralık ihracat

Büyükbabasının kendi başına balta sapı ürettiği atölyeden bugün 25 kişinin çalıştığı fabrikada yıllık 3 milyon adet ahşap sap ürettiklerini anlatan Ergül, şöyle konuştu:

"Dedemizin evin altında kurduğu 80 metrekarelik atölyeyi zamanla 200 metrekareye çıkardık ancak burası yetersiz gelince yer arayışımız oldu, bin 200 metre kapalı alana sahip 3,5 dönümlük alanda fabrikasyon üretime başladık. Burada çeşitlerimizi artırarak balta, kürek, keser, çekiç, kazma, balyoz ve fırça sapı üretiyoruz.