Depremzedeye banka güvencesi! Konut kredisi ile alınan evin borcu ne olacak?

Bu konutların bir kısmı da vatandaşlara banka kredisi ile satılmış durumda. Vatandaş sadece deprem bölgesinde değil Türkiye'nin her yerinde çalışıp çabalayıp, kendi özel hayatlarından kısarak biriktirdiği az bir parayı peşinat yaparak banka kredisi ile ev alıyor. Bu kredileri de yıllarca ödüyor. Ancak görüyoruz ki bankaların kredi verdiği yani bir bakımı 'onay' verdiği binalar da depremde yıkılmış durumda.