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Giriş Tarihi: 20.02.2023 15:36 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 15:36

Depremzedeye banka güvencesi! Konut kredisi ile alınan evin borcu ne olacak?

Deprem bölgesinde yıkılan binalardan bazıları banka kredisi ile alınmış ve taksitleri devam eden konutlar. Peki bu konutların ödemesi devam edecek mi? Sorumluluk kimde?

FARUK ERDEM
Depremzedeye banka güvencesi! Konut kredisi ile alınan evin borcu ne olacak?

Türkiye asrın felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. Bir yandan deprem bölgesinde en kaz kaldırma çalışmaları sürerken bir yandan da depremzede kardeşlerimizin barınma ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması noktasında hem devlet kurumları hem de vatandaş tüm imkanlarını seferber etmiş durumda.

Depremzedeye banka güvencesi! Konut kredisi ile alınan evin borcu ne olacak?

KREDİYLE ALINANLAR ÇOK

Depremin etkilediği 11 ile baktığımızda yıkılan binaların büyük çoğunluğunun 1999 öncesinde inşa edildiği görülüyor. Ancak son dönemde yapılmış birçok bina da yıkılmış durumda. Bunların arasında 'lüks' diye büyük fiyatlarla satılanlar da var.

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Depremzedeye banka güvencesi! Konut kredisi ile alınan evin borcu ne olacak?

Bu konutların bir kısmı da vatandaşlara banka kredisi ile satılmış durumda. Vatandaş sadece deprem bölgesinde değil Türkiye'nin her yerinde çalışıp çabalayıp, kendi özel hayatlarından kısarak biriktirdiği az bir parayı peşinat yaparak banka kredisi ile ev alıyor. Bu kredileri de yıllarca ödüyor. Ancak görüyoruz ki bankaların kredi verdiği yani bir bakımı 'onay' verdiği binalar da depremde yıkılmış durumda.

Depremzedeye banka güvencesi! Konut kredisi ile alınan evin borcu ne olacak?

Üstelik bu yıkılan binaların çoğunda oturan vatandaşların kredi borçları bitmiş değil. Yani evinin borcunu bitiremeyen vatandaş, hem yıkılan konutunu kaybetmiş, hem eşyaları yok olmuş hem de banka borcu ile karşı karşıya. Yitirdiğimiz canlarımızın telafisi ise zaten yok. Konut borcu olan kardeşimiz vefat etmişse bu kez borç mirasçılarına yani yakınlarına kalıyor.

Depremzedeye banka güvencesi! Konut kredisi ile alınan evin borcu ne olacak?

İKİ TÜRLÜ SİGORTA VAR

Konutlarla ilgili bilindiği gibi iki türlü sigorta bulunuyor. Bunlardan birisi zorunlu olarak yapılması gereken deprem sigortası. Bu sigorta kaybın bir kısmını karşılıyor. İkincisi ise bunun tamamlayıcısı olarak yapılan özel konut sigortası. Bunu herkes yaptırmıyor. Ama yaptıranlar açısından bakıldığında teminatlar kapsamında bu sigortalar kaybın önemli bir bölümünü karşılıyor.

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