Doğada nadir bulunuyor! Yerli otomobilde de kullanılacak

Fatih Dönmez yaptığı yazılı açıklamada, nadir toprak elemelerine yönelik laboratuvarda önemli başarılar elde edildiğini bildirdi.
Cevher zenginleştirme, metalürji, kimya ve analiz konularında uzman personelden oluşan ekibin 2 yıllık çalışmasıyla Türkiye'de bir ilkin gerçekleştirildiğini belirten Dönmez, "Çalışmayla laboratuvar ölçeğinde, yüzde 99'un da üzerinde saflıkta seryum, lantanyum, neodimyum, paraseodmiyum, uranyum, toryum ve ağır nadir toprak oksitler kazanıldı. Artık milli know-how ortaya koyan bu çalışmadan sonra bakanlığımızın koordinasyonunda pilot veya endüstriyel çapta tesis kurmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.