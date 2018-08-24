Doğu'nun en büyük özel yatırımında sona gelindi

Mardin'de Cengiz Holding'in 1,2 milyar avro yatırımla 5 ana fabrika ve 12 yardımcı üniteden oluşan Eti Bakır Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri, gerek işsizliği gerekse ithalata son verecek.Cengiz Holding'in Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin en büyük özel sektör yatırımı olan Eti Bakır Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri önümüzdeki günlerde kademeli olarak üretime başlayacak ve yıl sonunda tam kapasiteyle çalışacak. Cengiz Holding Genel Koordinatörü Ömer Mafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eti Bakır AŞ'nin Cengiz Holding'e bağlı bakır üretiminde faaliyet gösteren bir madenci kuruluşu olduğunu söyledi.