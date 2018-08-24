Doğu'nun en büyük özel yatırımında sona gelindi

1,2 MİLYAR AVROLUK YATIRIM 3 YILDA TAMAMLANDI

Projenin ilerlemesiyle inşaatın başladığını, hızlı bir şekilde bu tesislerin tamamlanması için üstün çaba göstermeye başladıklarını aktaran Mafa, "Üç yılda tesisler yapıldı. Çok kısa bir sürede bu tesisleri tamamladık. Hali hazırda devreye alma çalışmaları devam etmekte. Toplam 1,2 milyar avro üzerinde bir yatırımı tamamladık. Mardin, işsizliğin en yoğun olduğu bölgelerden biri, diğer yatırımlara da öncülük edeceğimizi umuyorum." diye konuştu.

Entegre tesisler sayesinde ülke ekonomisine yılda 620 milyon dolar katkı sağlamayı hedeflediklerini aktaran Mafa, şöyle dedi:

"Tesisler kademe kademe devreye girip tam kapasiteyle çalıştığında gübre ihtiyacının 350 milyon dolarlık kısmını karşılayacak, aynı zamanda da 270 milyon dolarlık kobalt, çinko ve bakır üretimi sağlayacak. Bu sayede toplam 620 milyon dolarlık bir ithalatı ikame etmiş olacağız. Yurdumuzun cari ve dış ticaret açığının azaltılması ve işsizliğin önlenmesi amacıyla bu yatırımımız gibi yerli girdi oranı yüksek entegre sanayi yatırımlarının artmasına öncü olacağımızı umut ediyoruz."