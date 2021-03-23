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Haberler Galeri Döviz kuru ile dolar ne kadar, kaç TL? 23 Mart 2021 Bugün 1 Dolar ne kadar? İşte anlık rakamlar!

Döviz kuru ile ne kadar, kaç TL? 23 Mart 2021 Bugün 1 Dolar ne kadar? İşte anlık rakamlar!

Piyasalarda yaşanan dalgalı seyirle beraber döviz kuru ile ilgili gelişmeleri milyonların bugün sabah saatlerinden itibaren " ne kadar oldu, ve dolar kaç TL?" sorularıyla gündeme taşındı. Dolar kuru güncel alış ve satış fiyatları büyük ve küçük ölçekli yatırımcılar fark etmeksizin canlı ve güncel rakamlar ile yakından takip edilirken ekranı üzerinden tüm bu gelişmelere ulaşabilirsiniz. İşte son dakika gelişmeleriyle "Dolar ne kadar oldu, Euro ve dolar kaç TL?" sorusunun yanıtı…

Giriş Tarihi: 23.03.2021 08:55 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 08:55
Şu an Dolar ne kadar? 22 Mart canlı ve güncel doviz kuru ile Euro ve dolar ne kadar, kaç TL?

Şu an Dolar ne kadar? 22 Mart canlı ve güncel doviz kuru ile Euro ve dolar ne kadar, kaç TL?

haberleri… kuru alış ve satış fiyatlarında yaşadığı dalgalanmayla beraber sabah saatlerinden itibaren ülke çapında gündeme oturdu. Canlı ve güncel rakamlar bu yönde yatırımlarını gerçekleştiren vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken konuyla ilgili olarak "Dolar ne kadar oldu, ve dolar kaç TL?" sorusu yanıt arıyor. Gelen son verilere göre Dolar fiyatı 7.90 TL'den işlem görüyor. İşte canlı ve güncel rakamlarla dolar alış ve satış fiyatına dair tüm son dakika gelişmeleri...

DOLAR NE KADAR, KAÇ TL?

Dün geceden bu yana yaşanan ani hareket ile beraber bugünün gündeminde "Dolar ne kadar?" sorusu yer alıyor. Yatırımcılar anlık fiyatları yakından takip ederken 22 Mart Euro/TL ve Dolar/TL kuru canlı, anlık fiyatı ve döviz kurundaki son durum merak konusu haline geldi. Anlık verilere göre doların alış fiyatı 7.90 TL olarak kaydedildi.

Şu an Dolar ne kadar? 22 Mart canlı ve güncel doviz kuru ile Euro ve dolar ne kadar, kaç TL?

Şu an Dolar ne kadar? 22 Mart canlı ve güncel doviz kuru ile Euro ve dolar ne kadar, kaç TL?

DOLAR KAÇ TL?

Piyasalarda yaşanan dalgalanma nedeniyle kurundaki değişim de merak konusu oldu. Yatırımcılar 22 Mart Pazartesi sabah saatlerinden itibaren alış ve satış fiyatını yakından takip ediyor. Güncel rakamlar ise şöyle;

ALIŞ: 8,0403

SATIŞ: 8,0565

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Şu an Dolar ne kadar? 22 Mart canlı ve güncel doviz kuru ile Euro ve dolar ne kadar, kaç TL?

Şu an Dolar ne kadar? 22 Mart canlı ve güncel doviz kuru ile Euro ve dolar ne kadar, kaç TL?

EURO NE KADAR?

ALIŞ: 9,5584

SATIŞ: 9,5961

Şu an Dolar ne kadar? 22 Mart canlı ve güncel doviz kuru ile Euro ve dolar ne kadar, kaç TL?

Şu an Dolar ne kadar? 22 Mart canlı ve güncel doviz kuru ile Euro ve dolar ne kadar, kaç TL?

İNGİLİZ STERLİNİ

ALIŞ: 10,8750

SATIŞ: 10,9296

Şu an Dolar ne kadar? 22 Mart canlı ve güncel doviz kuru ile Euro ve dolar ne kadar, kaç TL?

Şu an Dolar ne kadar? 22 Mart canlı ve güncel doviz kuru ile Euro ve dolar ne kadar, kaç TL?

DOLAR CANLI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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