Şu an Dolar ne kadar? 22 Mart canlı ve güncel doviz kuru ile Euro ve dolar ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberleri… Dolar kuru alış ve satış fiyatlarında yaşadığı dalgalanmayla beraber sabah saatlerinden itibaren ülke çapında gündeme oturdu. Canlı ve güncel rakamlar bu yönde yatırımlarını gerçekleştiren vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken konuyla ilgili olarak "Dolar ne kadar oldu, Euro ve dolar kaç TL?" sorusu yanıt arıyor. Gelen son verilere göre Dolar fiyatı 7.90 TL'den işlem görüyor. İşte canlı ve güncel rakamlarla dolar alış ve satış fiyatına dair tüm son dakika gelişmeleri...

DOLAR NE KADAR, KAÇ TL?

Dün geceden bu yana yaşanan ani hareket ile beraber bugünün gündeminde "Dolar ne kadar?" sorusu yer alıyor. Yatırımcılar anlık fiyatları yakından takip ederken 22 Mart Euro/TL ve Dolar/TL kuru canlı, anlık fiyatı ve döviz kurundaki son durum merak konusu haline geldi. Anlık verilere göre doların alış fiyatı 7.90 TL olarak kaydedildi.