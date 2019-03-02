Nasıl zengin olunur? Dünyaca ünlü milyarderden 13 altın niteliğinde tavsiye!

Dünyaca tanınan ABD'li iş adamı Warren Buffet'tan önemli tavsiyeler. Buffet, servetini nasıl elde ettiğini açıkladı. Bu yoldaki 13 altın kuralı söyledi. Dünya genelinde büyük servetlere sahip birçok insan bulunuyor. Peki bu servet sahipleri nasıl bu kadar gelir edebilid? Neye, nasıl ve ne zaman yatırım yaptıklarını bilen insanlar servet sahibi olabiliyor. Bunların kendilerine has kuralları ve çalışma yöntemleri oluyor. ABD'li iş adamı Warren Buffet da bunlardan bir tanesi... Hürriyet'in bir haberine göre; 88 yaşındaki ABD'li iş adamı Warren Buffett, yaptıklarıyla milyarlarca dolarlık servete sahip oldu. Yatırım yaptığı şirketler her zaman kazandırdı. Buffett ise başarıya ulaşmak için gereken tavsiyelerini birer birer sıraladı. İŞTE 13 ALTIN TAVSİYE! İhtiyacın olmayan şeyler satın alma Biriktirmeye alıştır kendini Risk al ama… Ucuz insanları hayatından çıkart Bir insanın karakterini mi öğrenmek istiyorsun, ona para ver