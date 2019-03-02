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  • Nasıl zengin olunur? Dünyaca ünlü milyarderden 13 altın niteliğinde tavsiye!

Nasıl zengin olunur? Dünyaca ünlü milyarderden 13 altın niteliğinde tavsiye!

Dünyaca tanınan ABD'li iş adamı Warren 'tan önemli tavsiyeler. Buffet, servetini nasıl elde ettiğini açıkladı. Bu yoldaki 13 altın kuralı söyledi.

Giriş Tarihi: 02.03.2019 10:09 Güncelleme Tarihi: 02.03.2019 10:15
Dünyaca ünlü milyarderden 13 altın niteliğinde tavsiye!

Dünyaca ünlü milyarderden 13 altın niteliğinde tavsiye!

Dünya genelinde büyük servetlere sahip birçok insan bulunuyor. Peki bu sahipleri nasıl bu kadar gelir edebilid? Neye, nasıl ve ne zaman yatırım yaptıklarını bilen insanlar servet sahibi olabiliyor. Bunların kendilerine has kuralları ve çalışma yöntemleri oluyor. ABD'li iş adamı Warren da bunlardan bir tanesi...

Dünyaca ünlü milyarderden 13 altın niteliğinde tavsiye!

Dünyaca ünlü milyarderden 13 altın niteliğinde tavsiye!

Hürriyet'in bir haberine göre; 88 yaşındaki ABD'li iş adamı Warren Buffett, yaptıklarıyla milyarlarca dolarlık servete sahip oldu. Yatırım yaptığı şirketler her zaman kazandırdı. Buffett ise başarıya ulaşmak için gereken tavsiyelerini birer birer sıraladı.

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Dünyaca ünlü milyarderden 13 altın niteliğinde tavsiye!

Dünyaca ünlü milyarderden 13 altın niteliğinde tavsiye!

İhtiyacın olmayan şeyler satın alma

"Eğer ihtiyacınız olmayan şeyler satın alırsanız, çok geçmeden ihtiyacınız olan şeyleri satmak zorunda kalırsınız."

Dünyaca ünlü milyarderden 13 altın niteliğinde tavsiye!

Dünyaca ünlü milyarderden 13 altın niteliğinde tavsiye!

Biriktirmeye alıştır kendini

"Harcadıktan sonra kalanı biriktirmeyin, birikimi kenara ayırdıktan sonra kalanı harcayın."

Dünyaca ünlü milyarderden 13 altın niteliğinde tavsiye!

Dünyaca ünlü milyarderden 13 altın niteliğinde tavsiye!

Risk al ama…

"Nehrin derinliğini iki ayağınızla birlikte ölçmeye kalkmayın."

Dünyaca ünlü milyarderden 13 altın niteliğinde tavsiye!

Dünyaca ünlü milyarderden 13 altın niteliğinde tavsiye!

Ucuz insanları hayatından çıkart

"Dürüstlük çok pahalı bir hediyedir, onu ucuz insanlardan beklemeyin."

Dünyaca ünlü milyarderden 13 altın niteliğinde tavsiye!

Dünyaca ünlü milyarderden 13 altın niteliğinde tavsiye!

Bir insanın karakterini mi öğrenmek istiyorsun, ona para ver

"Para, insanın temel karakteristik özelliği neyse onu öne çıkarır. Görgüsüzsen, paran olduğunda da 'milyarder bir görgüsüz' olacaksın demektir."

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