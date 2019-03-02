Nasıl zengin olunur? Dünyaca ünlü milyarderden 13 altın niteliğinde tavsiye!

Dünyaca ünlü milyarderden 13 altın niteliğinde tavsiye!

Dünya genelinde büyük servetlere sahip birçok insan bulunuyor. Peki bu servet sahipleri nasıl bu kadar gelir edebilid? Neye, nasıl ve ne zaman yatırım yaptıklarını bilen insanlar servet sahibi olabiliyor. Bunların kendilerine has kuralları ve çalışma yöntemleri oluyor. ABD'li iş adamı Warren Buffet da bunlardan bir tanesi...