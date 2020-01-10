Dünyanın gözü yerli otomobilde! O fuarda beğeni topladı

Bilindiği gibi ABD'nin Las Vegas şehri, salı gününden beri dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı olan "CES 2020" etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Dev şirketler, katıldıkları fuarda yeni nesil ürün ve teknolojilerini tüketicilerle buluşturuyorlar ve böylelikle de hangi noktaya ulaşmış olduklarını tüm dünya ile paylaşabiliyorlar.