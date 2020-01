Dünyanın gözü yerli otomobilde! O fuarda beğeni topladı

TOGG'un CEO'luk görevini, geçmişi büyük başarılarla dolu olan Gürcan Karakaş yürütüyor. CES 2020 etkinlikleri kapsamındaki "Let's Co Create a New Era of Mobility" yani "Geleceğin Mobilite Çağını Birlikte Tasarlayalım" isimli panele Gürcan Karakaş ve diğer TOGG ekibi üyeleri katılırken, dünyanın önde gelen mobilite şirketlerine çok önemli açıklamalarda bulundu.