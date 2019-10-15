Edirne'de üretiliyor! Dünya onun peşinde...

MSLeeches Sülük Üretim Çiftliği Üretim Müdürü Saidamir Bakhramov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2012 yılında kurdukları çiftliğin her geçen gün büyüyerek ülke ekonomisine katkı sağladığını belirtti. Çiftlikte sülük üretimi için 17 bin metrekare açık havuz, bin metrekare kapalı alan bulunduğunu anlatan Bakhramov, çiftliklerinde her şeyin sülük üretimine uygun olduğunu, herhangi bir altyapı eksikliği bulunmadığını vurguladı. Her yıl ürettikleri milyonlarca sülüğün iç ve dış piyasaya satıldığını ifade eden Bakhramov, şöyle devam etti: