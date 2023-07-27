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Haberler Galeri Ekonomi zirvesinden 6 önemli mesaj: Gıda, otomotiv sektöründeki fahiş fiyat artışları önlenecek
Giriş Tarihi: 27.07.2023 07:10 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 07:13

Ekonomi zirvesinden 6 önemli mesaj: Gıda, otomotiv sektöründeki fahiş fiyat artışları önlenecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilen ekonomi zirvesinde 6 önemli mesaj verildi. Maliye politikaları kamuda tasarruf anlayışı ile güçlendirilerek elde edilecek mali alan vatandaşın refahını artırmak için kullanılacak. Gıda perakende, otomotiv sektöründeki stokçuluk, haksız uygulamalarla bağlantılı fahiş fiyat artışları önlenecek.

HAZAL ATEŞ
Ekonomi zirvesinden 6 önemli mesaj: Gıda, otomotiv sektöründeki fahiş fiyat artışları önlenecek

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında dün toplandı. Ekonomideki gelişmeler, öncelikli politikalar, bütçe görünümü, eylülde açıklanacak Orta Vadeli Program hazırlık sürecinin değerlendirildiği toplantı yaklaşık 4 saat sürdü.

Ekonomi zirvesinden 6 önemli mesaj: Gıda, otomotiv sektöründeki fahiş fiyat artışları önlenecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın da katıldığı toplantı sonrası yapılan açıklamada mali disiplinin sağlanması, iç talebin dengelenmesi, cari açığın azaltılması, rezervlerin güçlendirilmesi ve enflasyonla mücadeleye yönelik önemli adımlar atıldığı anımsatıldı.

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Ekonomi zirvesinden 6 önemli mesaj: Gıda, otomotiv sektöründeki fahiş fiyat artışları önlenecek

Depremin bütçe üzerindeki etkilerinin hafifletilmesi, kaynak tahsisinin güçlendirilmesi amacıyla yapılan vergi düzenlemeleri, tasarruf tedbirleriyle finansal istikrarın güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Ekonomi zirvesinden 6 önemli mesaj: Gıda, otomotiv sektöründeki fahiş fiyat artışları önlenecek

3 YILLIK YOL HARİTASI
Toplantıda ön plana çıkan başlıklar ve bazı tespitler şöyle;
Ekonomide öngörülebilirliği artıracak, beklentilere yön verecek OVP ile makroekonomik hedefler ve yapısal reform politikaları güncellenecek, üç yıla ilişkin yol haritası ortaya konulacak. Yatırım ortamına önemli katkılar sunacak olan bu yol haritası tüm kesimlerle istişare içinde hazırlanacak.

Ekonomi zirvesinden 6 önemli mesaj: Gıda, otomotiv sektöründeki fahiş fiyat artışları önlenecek

HEDEF REFAHI ARTIRMAK
Mali disiplini esas alan maliye politikalarını kamuda tasarruf anlayışı ile güçlendirerek elde edilecek mali alan vatandaşın refahını artırmak için kullanılacak.

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