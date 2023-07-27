Ekonomi zirvesinden 6 önemli mesaj: Gıda, otomotiv sektöründeki fahiş fiyat artışları önlenecek

3 YILLIK YOL HARİTASI

Toplantıda ön plana çıkan başlıklar ve bazı tespitler şöyle;

Ekonomide öngörülebilirliği artıracak, beklentilere yön verecek OVP ile makroekonomik hedefler ve yapısal reform politikaları güncellenecek, üç yıla ilişkin yol haritası ortaya konulacak. Yatırım ortamına önemli katkılar sunacak olan bu yol haritası tüm kesimlerle istişare içinde hazırlanacak.



