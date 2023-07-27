Giriş Tarihi: 27.07.2023 07:10
Güncelleme Tarihi: 27.07.2023
07:13
Ekonomi zirvesinden 6 önemli mesaj: Gıda, otomotiv sektöründeki fahiş fiyat artışları önlenecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilen ekonomi zirvesinde 6 önemli mesaj verildi. Maliye politikaları kamuda tasarruf anlayışı ile güçlendirilerek elde edilecek mali alan vatandaşın refahını artırmak için kullanılacak. Gıda perakende, otomotiv sektöründeki stokçuluk, haksız uygulamalarla bağlantılı fahiş fiyat artışları önlenecek.