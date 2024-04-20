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Haberler Galeri Elektrik ve doğal gaza zam yok! Bakan Bayraktar açıkladı: Karadeniz vurgusu dikkat çekti
Giriş Tarihi: 20.04.2024 09:25 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 09:31

Elektrik ve doğal gaza zam yok! Bakan Bayraktar açıkladı: Karadeniz vurgusu dikkat çekti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Abdülhamit Han Gemisinin yakın bir zamanda Karadeniz'e gideceğini, buradan yeni keşif haberlerinin beklendiğini vurgulayarak, elektrik ve doğal gaza Mayıs ayında da bir zam olmayacağını belirtti. Bakan Bayraktar, "Gelişmelere ve piyasadaki durumlara göre bunları önümüzdeki süreçte değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

BARIŞ ŞİMŞEK
Elektrik ve doğal gaza zam yok! Bakan Bayraktar açıkladı: Karadeniz vurgusu dikkat çekti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı bir televizyon programında yaptığı konuşmada Şırnak'ın Gabar bölgesinde yapılan petrol keşiflerine hakkında açıklamalarda bulundu.

Elektrik ve doğal gaza zam yok! Bakan Bayraktar açıkladı: Karadeniz vurgusu dikkat çekti

GABAR'DA GÜNLÜK 40 BİN VARİL ÜRETİME GEÇMİŞ DURUMDAYIZ

Bakan Bayraktar açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Gabar Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfi. Gabar'da günlük 40 bin varil üretime geçmiş durumdayız. 100 bin varil günlük hedefine ki çok kısa bir sürede ulaşmak istiyoruz. En yüksek üretim değerini 2024 yılı bitmeden yılsonuna doğru hedefimiz 33 kuyunun 95'e çıkması, şu anda 16 kuyuluk bir paket çalışılıyor, ara hedefimiz Haziran başında 50 bin varile çıkmak. Gabar'daki hedefimize ulaştığımızda Türkiye üretimimiz de belki 200 bin varile ulaşacak. Gabar'da 100 bin varil üretime ulaştığımızda bu 3 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklüğe denk gelecek."
2024 yılında 140 kuyu daha arama amaçlı açacaklarını anlatan Bayraktar, "Bu kuyular Gabar, Hakkari ve Van'da Çatak sınırları içerisinde açılacak. Van-Hakkâri-Şırnak aslında tam kesişim noktasında kazmayı düşündüğümüz konu. Hakkâri'de kazmayı düşündüğümüz, Beytüşşebap'ta, buralarda hakikaten çok ümitvar olarak o kuyuları kazacağız" diye konuştu.

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Elektrik ve doğal gaza zam yok! Bakan Bayraktar açıkladı: Karadeniz vurgusu dikkat çekti

BAŞKAN ERDOĞAN'IN ZİYARETİNDE IRAK PETROLÜ GÜNDEMDE OLACAK

Bakan Bayraktar, Irak'tan Ceyhan'a petrol akışının yeniden başlatılmasına ilişkin gelişmelerle alakalı olarak ise, "Pazartesi Sayın Cumhurbaşkanımızın Bağdat ziyareti var, belki devamında Erbil ziyareti de olacak. Biz de heyette onunla beraber olacağız, ümit ediyorum ki bu petrol boru hattı 1,4 milyon varil günlük kapasiteye sahip, dolayısıyla istiyoruz ki bu kapasite tamamen kullanılsın. Bugüne kadar hiç o rakamlara çıkamadık, ama en azından Irak petrolü ve Türkiye'nin ürettiği petrolün burada mutlaka Ceyhan'a, Dörtyol'a ulaşması gerekiyor, biz de bu anlamda çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Elektrik ve doğal gaza zam yok! Bakan Bayraktar açıkladı: Karadeniz vurgusu dikkat çekti

SOMALİ'DE DERİN DENİZ SONDAJI YAPILACAK

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin yurtdışında yaptığı petrol ve doğal gaz arama çalışmaları hakkında ise, "Somali özellikle deniz tarafında çok ciddi bir petrol rezervi olabileceğini düşündüğümüz ülkelerden biri. Somali'yle alakalı hedefimiz şudur: 2024 yılı bitmeden biz orada tespit ettiğimiz bir lokasyonda sismik çalışmaya başlayacağız, üç boyutlu bir sismik yapacağız ve oradan gelecek değerlendirmelerle inşallah 2025 yılında bir keşif amaçlı bir derin deniz sondajını yapmayı hedefliyoruz" dedi.

Elektrik ve doğal gaza zam yok! Bakan Bayraktar açıkladı: Karadeniz vurgusu dikkat çekti

KARADENİZ'DE PETROL UMUDU

Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de yaptığı doğal gaz keşfi sayesinde bugüne kadar vatandaşlara 82 milyar TL'lik doğal gazın bedelsiz bir şekilde verildiğini anlatan Bayraktar, şimdi ise Abdülhamit Han Gemisinin Karadeniz'e yakın bir zamanda gideceğini ifade ederek, "Abdülhamit Han yeni keşif haberlerini inşallah orada bize vermiş olacak. Biz hep doğal gaz konuşuyoruz, ama Karadeniz'de petrol emaresi olduğunu düşündüğümüz bir keşif kuyusunu da önümüzdeki süreçte birkaç ay içerisinde inşallah kazacağız" diye konuştu.

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