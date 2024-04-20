Elektrik ve doğal gaza zam yok! Bakan Bayraktar açıkladı: Karadeniz vurgusu dikkat çekti

GABAR'DA GÜNLÜK 40 BİN VARİL ÜRETİME GEÇMİŞ DURUMDAYIZ

Bakan Bayraktar açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Gabar Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfi. Gabar'da günlük 40 bin varil üretime geçmiş durumdayız. 100 bin varil günlük hedefine ki çok kısa bir sürede ulaşmak istiyoruz. En yüksek üretim değerini 2024 yılı bitmeden yılsonuna doğru hedefimiz 33 kuyunun 95'e çıkması, şu anda 16 kuyuluk bir paket çalışılıyor, ara hedefimiz Haziran başında 50 bin varile çıkmak. Gabar'daki hedefimize ulaştığımızda Türkiye üretimimiz de belki 200 bin varile ulaşacak. Gabar'da 100 bin varil üretime ulaştığımızda bu 3 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklüğe denk gelecek."

2024 yılında 140 kuyu daha arama amaçlı açacaklarını anlatan Bayraktar, "Bu kuyular Gabar, Hakkari ve Van'da Çatak sınırları içerisinde açılacak. Van-Hakkâri-Şırnak aslında tam kesişim noktasında kazmayı düşündüğümüz konu. Hakkâri'de kazmayı düşündüğümüz, Beytüşşebap'ta, buralarda hakikaten çok ümitvar olarak o kuyuları kazacağız" diye konuştu.