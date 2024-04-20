Giriş Tarihi: 20.04.2024 09:25
Güncelleme Tarihi: 20.04.2024
09:31
Elektrik ve doğal gaza zam yok! Bakan Bayraktar açıkladı: Karadeniz vurgusu dikkat çekti
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Abdülhamit Han Gemisinin yakın bir zamanda Karadeniz'e gideceğini, buradan yeni keşif haberlerinin beklendiğini vurgulayarak, elektrik ve doğal gaza Mayıs ayında da bir zam olmayacağını belirtti. Bakan Bayraktar, "Gelişmelere ve piyasadaki durumlara göre bunları önümüzdeki süreçte değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.