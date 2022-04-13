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Haberler Galeri Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, zam oranı belli oldu mu? 2022 Ramazan Bayramı için emekliye bayram ikramiyesi ne zaman ve kaç TL yatacak?
Giriş Tarihi: 13.04.2022 17:00 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 17:00

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, zam oranı belli oldu mu? 2022 Ramazan Bayramı için emekliye bayram ikramiyesi ne zaman ve kaç TL yatacak?

Son dakika haberi: Emekli bayram ikramiyesi için bu yıl artış söz konusu. Bilindiği üzere; Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye tutarları geçen yıl 1100 liraya çıkartılmıştı. Emekliler için bu yıl yine ikramiye zammı öne çıkıyor. Diğer yandan; ikramiyelerin hesaplara yatacağı tarihler de belli oldu.

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, zam oranı belli oldu mu? 2022 Ramazan Bayramı için emekliye bayram ikramiyesi ne zaman ve kaç TL yatacak?

Son dakika haberi... 'Emekli Bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak, artış gelecek mi?' sorusu bir süredir emeklilerin gündeminde. 14 milyona yakın emekli Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye zammı için beklentisini sürdürüyor. Peki ödemeler ne zaman yapılacak? Yeni emekliler de faydalanabilecek mi? İşte detaylar!

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, zam oranı belli oldu mu? 2022 Ramazan Bayramı için emekliye bayram ikramiyesi ne zaman ve kaç TL yatacak?

Başta emekliler olmak üzere yaklaşık 14 milyon kişi bu yılın ilk ikramiyesini almaya hazırlanıyor. Ramazan Bayramı ikramiyesi 25-30 Nisan'da beklenirken; yeni emekliler de yararlanacak.

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Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, zam oranı belli oldu mu? 2022 Ramazan Bayramı için emekliye bayram ikramiyesi ne zaman ve kaç TL yatacak?

Bu yılın ilk ikramiyesi bu ay verilirken; ödemelerden dul ve yetimler, yeni aylık bağlananlar da yararlanabilecek.

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, zam oranı belli oldu mu? 2022 Ramazan Bayramı için emekliye bayram ikramiyesi ne zaman ve kaç TL yatacak?

KİMLER YARARLANACAK?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek.

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, zam oranı belli oldu mu? 2022 Ramazan Bayramı için emekliye bayram ikramiyesi ne zaman ve kaç TL yatacak?

Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.

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