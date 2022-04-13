Giriş Tarihi: 13.04.2022 17:00
Güncelleme Tarihi: 13.04.2022
17:00
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, zam oranı belli oldu mu? 2022 Ramazan Bayramı için emekliye bayram ikramiyesi ne zaman ve kaç TL yatacak?
Son dakika haberi: Emekli bayram ikramiyesi için bu yıl artış söz konusu. Bilindiği üzere; Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye tutarları geçen yıl 1100 liraya çıkartılmıştı. Emekliler için bu yıl yine ikramiye zammı öne çıkıyor. Diğer yandan; ikramiyelerin hesaplara yatacağı tarihler de belli oldu.