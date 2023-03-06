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Haberler Galeri Emekli promosyon kampanyaları yenilendi! EYT ayarı geldi: 2023 banka promosyonu tutarları ne kadar?
Giriş Tarihi: 06.03.2023 13:27 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 13:27

Emekli promosyon kampanyaları yenilendi! EYT ayarı geldi: 2023 banka promosyonu tutarları ne kadar?

Emekli promosyon kampanyaları yenilendi. Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan EYT düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bununla beraber milyonlarca EYT'li '2023 banka promosyonu ne kadar' sorusuyla beraber hesaplara başladı. Temmuz'da emekli zammı sonrası özel bankalar emekli promosyonları için 10 katına kadar artırım yoluna giderken, EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle beraber 2 milyon 250 bin kişinin emeklilik hakkı elde edecek olması bankaların iştahını kabarttı. Banka promosyonları ne kadar? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte tüm detaylar...

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Emekli promosyon kampanyaları yenilendi! EYT ayarı geldi: 2023 banka promosyonu tutarları ne kadar?

EYT düzenlemesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girerken, emekli maaşı ile beraber banka promosyonu hesapları başladı. Birçok banka emekli promosyon kampanyaları için yenilemeye gitti ve ek ödeme imkanı sundu.

Emekli promosyon kampanyaları yenilendi! EYT ayarı geldi: 2023 banka promosyonu tutarları ne kadar?

EYT'LİLER EMEKLİ PROMOSYON HESABINA BAŞLADI

EYT düzenlemesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi ve e-Devlet üzerinden başvurular başladı. EYT düzenlemesinde yaş şartı tamamen kalkması milyonlarca kişiyi sevindirirken artık maaş ve emekli promosyon hesapları başladı.

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Emekli promosyon kampanyaları yenilendi! EYT ayarı geldi: 2023 banka promosyonu tutarları ne kadar?

İLK EMEKLİ MAAŞI İÇİN TARİH BELLİ OLDU

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi Meclis'te yaşalaştı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi. Emeklilik başvuruları e-Devlet ve SGK'dan yapılabilir. Ancak SGK şubelerinin önünde yoğun kuyruklar oluşması nedeniyle EYT'lilerin e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirmesi büyük önem arz ediyor.

Emekli promosyon kampanyaları yenilendi! EYT ayarı geldi: 2023 banka promosyonu tutarları ne kadar?

Emeklilik başvurusunu Mart ayı içerisinde yapan EYT'linin emekli maaşı 1 Nisan itibarıyla bağlanacak.

NOT: SGK mevzuatına göre başvuru tarihini takip eden aydan itibaren emekli maaşı bağlanması gerçekleşiyor. Örneğin Haziran ayında başvuru yapan EYT'linin maaşı Temmuz ayında, Eylül ayında başvuru yapan EYT'linin maaşı da Ekim ayında bağlanacak.

Emekli promosyon kampanyaları yenilendi! EYT ayarı geldi: 2023 banka promosyonu tutarları ne kadar?

EYT BAŞVURU İŞLEMİ NASIL OLACAK?

EYT'lilere bakıldığında büyük çoğunluğunun SSK kapsamında olduğu görülüyor. Bu kapsamındaki EYT'lilerin yüzde 87'si ise halen bir işte çalışan sigortalılar. EYT emeklilik başvurusu çalışanlar için farklı çalışmayanlar için ise farklı gerçekleşecek.

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