Emekli promosyon tutarları, yüzde 30'luk Ocak zammı ve emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için yapılacak EYT düzenlemesinin netlik kazanması sonrası gündemdeki sıcaklığını artırdı. Temmuz zammı sonrası özel bankalar emekli promosyonları için 10 katına kadar artırım yoluna giderken, EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle beraber 2 milyon 250 bin kişinin emeklilik hakkı elde edecek olması bankaların yeniden müşteri kazanma iştahını kabarttı. Banka promosyonları yeniden şekillenecek. Emekli promosyonları ne kadar olacak? En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor? İşte detaylar...