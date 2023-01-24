Giriş Tarihi: 24.01.2023 09:11 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 09:12

Emekli promosyon tutarları için EYT ayarı! 2 milyon 250 bin kişi iştah kabarttı: Emekli promosyonları ne kadar olacak?

Emekli promosyon tutarları, yüzde 30'luk Ocak zammı ve emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için yapılacak EYT düzenlemesinin netlik kazanması sonrası gündemdeki sıcaklığını artırdı. Temmuz zammı sonrası özel bankalar emekli promosyonları için 10 katına kadar artırım yoluna giderken, EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle beraber 2 milyon 250 bin kişinin emeklilik hakkı elde edecek olması bankaların yeniden müşteri kazanma iştahını kabarttı. Banka promosyonları yeniden şekillenecek. Emekli promosyonları ne kadar olacak? En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor? İşte detaylar...