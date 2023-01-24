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Haberler Galeri Emekli promosyon tutarları için EYT ayarı! 2 milyon 250 bin kişi iştah kabarttı: Emekli promosyonları ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 24.01.2023 09:11 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 09:12

Emekli promosyon tutarları için EYT ayarı! 2 milyon 250 bin kişi iştah kabarttı: Emekli promosyonları ne kadar olacak?

Emekli promosyon tutarları, yüzde 30'luk Ocak zammı ve emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için yapılacak EYT düzenlemesinin netlik kazanması sonrası gündemdeki sıcaklığını artırdı. Temmuz zammı sonrası özel bankalar emekli promosyonları için 10 katına kadar artırım yoluna giderken, EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle beraber 2 milyon 250 bin kişinin emeklilik hakkı elde edecek olması bankaların yeniden müşteri kazanma iştahını kabarttı. Banka promosyonları yeniden şekillenecek. Emekli promosyonları ne kadar olacak? En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor? İşte detaylar...

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Emekli promosyon tutarları için EYT ayarı! 2 milyon 250 bin kişi iştah kabarttı: Emekli promosyonları ne kadar olacak?

Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT yasası için nefesler tutuldu. Yüzde 30'luk Ocak 2023 emekli zammı ve EYT'nin yasalaşması ile beraber 2 milyon 250 bin vatandaşın emeklilik hakkı elde edecek olması bankaların yeniden iştahını kabarttı. Müşteri kazanmak adına çeşitli kampanyalar yapan bankalarda bu hafta TBMM'ye gelmesi beklenen yasa tasarısı ile beraber emekli promosyonları için hazırlıklar başladı.

Emekli promosyon tutarları için EYT ayarı! 2 milyon 250 bin kişi iştah kabarttı: Emekli promosyonları ne kadar olacak?

EYT'LİLERİN MAAŞ VE EMEKLİ PROMOSYON HESAPLARI BAŞLADI

EYT düzenlemesi için detaylar Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Ocak 2023 emekli zammı da yüzde 14,62 ek zam ile yüzde 30 olarak netleşti. EYT düzenlemesinde yaş şartı tamamen kalkması milyonlarca kişiyi sevindirirken EYT'li artık maaş ve emekli promosyon hesapları yapmaya başladı.

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Emekli promosyon tutarları için EYT ayarı! 2 milyon 250 bin kişi iştah kabarttı: Emekli promosyonları ne kadar olacak?

EYT'DE İLK MAAŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı EYT çalışmasını bitirerek gerekli metinleri milletvekillerine iletti. EYT yasa tasarısı bu hafta Meclis'e geliyor. EYT'de yasa tasarısının metinlerinin şekillendirilmesi sonrası taslak Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nunda görüşülecek.

Emekli promosyon tutarları için EYT ayarı! 2 milyon 250 bin kişi iştah kabarttı: Emekli promosyonları ne kadar olacak?

Bütçe görüşmesinin ardından EYT yasası taslağı Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaşacak. Son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Tüm bu aşamaların yaklaşık 2 hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Emekli promosyon tutarları için EYT ayarı! 2 milyon 250 bin kişi iştah kabarttı: Emekli promosyonları ne kadar olacak?

Şubat ayında Meclis'te oylanacak EYT yasasının yürürlüğe girmesi ile hak sahibi vatandaşlar ilk maaşlarını Mart ayı içerisinde alacak.

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