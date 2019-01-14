Emekli zammı hesaplara yatıyor! 2019 emekli zammı ödemeleri ne kadar olacak?

Emekli vatandaşın maaşları bu ay değişti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.19, memur emeklilerinin de yüzde 10.73 olurken; şimdi sıra ödemelere geldi. Değişen maaşları ise vatandaşlar bu ay hesaplarında görecek. 2019 zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? sorusunu sıkça soran emeklilerin zamlı maaşları bu haftadan itibaren yatırılmaya başlıyor. İşte zamlı emekli maaşları ne zaman hesaplara yatacak sorusunun cevabı...