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zammı hesaplara yatıyor! 2019 emekli zammı ödemeleri ne kadar olacak?

'de yaşayan milyonlarca vatandaş Ocak ayının 3'ünde açıklanan enflasyon verileri ile aylardır merakla beklediği 2019 oranları nasıl gerçekleşecek sorusunun da yanıtını bulmuştu. Yeni yılda zamlı maaşına kavuşacak olan SSK emeklilerinin ödemeleri ayın 17'sinde başlıyor. Bağ-Kur'lular ise 25-28 Ocak'ta maaşlarını alacak, memur emeklilerinin de farkları 25 Ocak'ta hesaplara yatacak. İşte 2019 emekli zammı ödemeleri ile ilgili ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 14.01.2019 09:39 Güncelleme Tarihi: 14.01.2019 10:03
Emekli zammı hesaplara yatıyor! 2019 emekli zammı ödemeleri ne kadar olacak?

vatandaşın maaşları bu ay değişti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.19, memur emeklilerinin de yüzde 10.73 olurken; şimdi sıra ödemelere geldi. Değişen maaşları ise vatandaşlar bu ay hesaplarında görecek. 2019 zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? sorusunu sıkça soran emeklilerin zamlı maaşları bu haftadan itibaren yatırılmaya başlıyor. İşte zamlı emekli maaşları ne zaman hesaplara yatacak sorusunun cevabı...

Emekli zammı hesaplara yatıyor! 2019 emekli zammı ödemeleri ne kadar olacak?

Sosyal Güvenlik Kurumu, yeni aylıkları hesapladı. Emekliler, 17-28 Ocak arasında ödemelerini alacak.

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Emekli zammı hesaplara yatıyor! 2019 emekli zammı ödemeleri ne kadar olacak?

104-498 TL ARTIŞ

İlk ödeme SSK emeklilerine olacak. SSK emeklileri tahsis numaralarının son rakamına göre 17-26 Ocak, Bağ-Kur emeklileri 25-28 Ocak tarihleri arasında yeni maaşlarını alacak.

Emekli zammı hesaplara yatıyor! 2019 emekli zammı ödemeleri ne kadar olacak?

Maaşlarda 104 ile 498 lira arasında artış görülecek.

Emekli zammı hesaplara yatıyor! 2019 emekli zammı ödemeleri ne kadar olacak?

EN AZ 230 TL FARK

Memur emeklilerinin zam farklarının ödenme tarihi de belli oldu.

Emekli zammı hesaplara yatıyor! 2019 emekli zammı ödemeleri ne kadar olacak?

Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sandığı'ndan aylık alanların 1 Ocak itibarıyla oluşan fark tutarlarının 25 Ocak'ta ödeneceğini belirtti.

Emekli zammı hesaplara yatıyor! 2019 emekli zammı ödemeleri ne kadar olacak?

Zam ile en düşük aylıkta 230 lira fark oluştu.

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