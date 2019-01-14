Emekli zammı hesaplara yatıyor! 2019 emekli zammı ödemeleri ne kadar olacak?
Emekli zammı hesaplara yatıyor! 2019 emekli zammı ödemeleri ne kadar olacak?
Türkiye'de yaşayan milyonlarca emekli vatandaş Ocak ayının 3'ünde açıklanan enflasyon verileri ile aylardır merakla beklediği 2019 emekli zam oranları nasıl gerçekleşecek sorusunun da yanıtını bulmuştu. Yeni yılda zamlı maaşına kavuşacak olan SSK emeklilerinin ödemeleri ayın 17'sinde başlıyor. Bağ-Kur'lular ise 25-28 Ocak'ta maaşlarını alacak, memur emeklilerinin de farkları 25 Ocak'ta hesaplara yatacak. İşte 2019 emekli zammı ödemeleri ile ilgili ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 14.01.2019 09:39 Güncelleme Tarihi: 14.01.2019 10:03