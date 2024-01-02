Giriş Tarihi: 02.01.2024 07:21
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
08:19
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Düşük emekli aylığına yeni düzenleme
TBMM, 2024 yılı bütçesi ile çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye verilmesine ilişkin düzenlemenin de içinde bulunduğu Torba Yasa'yı kabul edip 16 Ocak'a kadar tatile girdi. Meclis'in yeni yıldaki ilk gündem maddesi memur ve emekli zammı olacak. 7 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşının artırılmasına ilişkin düzenleme yasa teklifi olarak Meclis gündemine gelecek. Teklifin hızla yasalaştırılıp yapılan artışı emeklinin ocak ayı içinde alması planlanıyor.