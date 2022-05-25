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Haberler Galeri EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: 2022 Temmuz emekli zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı zammı ne kadar?
Giriş Tarihi: 25.05.2022 15:46 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 15:46

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: 2022 Temmuz emekli zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı zammı ne kadar?

2022 Temmuz emekli zammı ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Milyonlarca emekli Temmuz ayında zamlı maaşlarına kavuşacak. Yapılacak zamlarda ise en önemli etken enflasyon oranları olacak. Şu ana kadar 4 aylık veri açıklanırken, Nisan ayı enflasyon oranı yüzde 31,71 oldu. Mayıs ve Haziran ayı enflasyonları ile birlikte emekli zammı tam olarak belli olacak. Peki, şu ana kadar açıklanan veriler ışığında emekli maaşlarına ne kadar, kaç tl zam yapılacak? 2022 Temmuz emekli zammı kaç lira olacak? İşte emekli zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri;

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: 2022 Temmuz emekli zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı zammı ne kadar?

2022 Temmuz emekli zammı, vatandaşlar tarafından heyecanla bekleniyor. Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından Temmuz maaş zammı belli olacak. Şu ana kadar 4 aylık veri açıklandı. Açıklanan veriler ışığında, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 41 memur ve memur emeklileri için ise yüzde 40,5 Temmuz maaş zammı hesaplandı. Buna göre, en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu? İşte emekli zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri ve Temmuz zammı detayları;

2022 TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI NETLEŞTİ!

İşte beklentilere göre hesaplanan Temmuz maaş zammı ile beraber memur ile SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşları...

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: 2022 Temmuz emekli zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı zammı ne kadar?

MEMURA FARK EMEKLİYE ZAM

Milyonlarca memur, emeklinin gözü kulağı Temmuz zammında. Temmuz'da; SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam, memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 7 artış ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 7,5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

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EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: 2022 Temmuz emekli zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı zammı ne kadar?

İlk 4 aylık enflasyon yüzde 31,71 olarak gerçekleşti. Gözler kesin oran için Mayıs ve Haziran enflasyon rakamlarına çevrildi çevrildi. Merkez Bankası'nın Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi ise ipucu verdi.

Ankette Mayıs enflasyonu yüzde 3,97, Haziran enflasyonu yüzde 2,97 olarak tahmin edildi.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: 2022 Temmuz emekli zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı zammı ne kadar?

MEMURA YÜZDE 33,5 ENFLASYON FARKI

Yani ilk 6 aylık enflasyon yüzde 41 olarak gerçekleşecek. Bu tahmin gerçekleşirse, Ocak'ta maaşları yüzde 25, 47 artan SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz'da 41 zam alabilecek.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: 2022 Temmuz emekli zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı zammı ne kadar?

İlave iyileştirme ile Ocak zamları yüzde 30,95'e çıkan memurlar ve memur emeklileri ise bu dönemde yüzde 7'lik toplu sözleşme zammı ile yüzde 33,5 enflasyon farkı alacak. Böylece memurların ve memur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 40.5 olacak.

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