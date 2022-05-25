EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: 2022 Temmuz emekli zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı zammı ne kadar?

2022 Temmuz emekli zammı, vatandaşlar tarafından heyecanla bekleniyor. Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından Temmuz maaş zammı belli olacak. Şu ana kadar 4 aylık veri açıklandı. Açıklanan veriler ışığında, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 41 memur ve memur emeklileri için ise yüzde 40,5 Temmuz maaş zammı hesaplandı. Buna göre, en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu? İşte emekli zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri ve Temmuz zammı detayları;

2022 TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI NETLEŞTİ!

İşte beklentilere göre hesaplanan Temmuz maaş zammı ile beraber memur ile SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşları...