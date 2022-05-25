EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: 2022 Temmuz emekli zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı zammı ne kadar?

2022 Temmuz emekli zammı ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Milyonlarca emekli Temmuz ayında zamlı maaşlarına kavuşacak. Yapılacak zamlarda ise en önemli etken enflasyon oranları olacak. Şu ana kadar 4 aylık veri açıklanırken, Nisan ayı enflasyon oranı yüzde 31,71 oldu. Mayıs ve Haziran ayı enflasyonları ile birlikte emekli zammı tam olarak belli olacak. Peki, şu ana kadar açıklanan veriler ışığında emekli maaşlarına ne kadar, kaç tl zam yapılacak? 2022 Temmuz emekli zammı kaç lira olacak? İşte emekli zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri;