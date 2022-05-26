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Haberler Galeri SON DAKİKA: 2022 Temmuz emekli zammı ve memur zammı netleşti! En düşük emekli maaşı zammı ne kadar?
Giriş Tarihi: 26.05.2022 10:06 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 10:06

SON DAKİKA: 2022 Temmuz emekli zammı ve memur zammı netleşti! En düşük emekli maaşı zammı ne kadar?

2022 Temmuz emekli zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Merkez Bankası Mayıs ayı enflasyonunu bugün açıklayacak. Enflasyon oranının ardından ise emekli zammı ve memur zammı ile ilgili bir tahmin oluşacak. Bu noktada, milyonlarca emekli 2022 Temmuz emekli zammı ne kadar oldu, memur zammı belli oldu mu sorularına yanıt arıyor. 4 aylık enflasyon oranına göre emeklilere yapılacak zam oranı yüzde 31,71, memur zammı ise yüzde 31,21 olacağı ortaya çıkmıştı. Peki, 2022 Temmuz emekli zammı ve memur zammı ne kadar olacak? İşte emekli zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri;

SON DAKİKA: 2022 Temmuz emekli zammı ve memur zammı netleşti! En düşük emekli maaşı zammı ne kadar?

Emekli maaşlarına yapılacak zam için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 2022 Temmuz emekli zammı, bugün açıklanacak enflasyon oranı neticesinde büyük oranda netleşecek. Bu noktada, milyonlarca emekli 2022 Temmuz emekli zammı ne kadar oldu, memur zammı belli oldu mu sorularına yanıt arıyor. Emekli maaşlarının tam olarak belli olması için Haziran ayı enflasyonunun açıklanması gerekiyor. Ancak bugün açıklanacak enflasyon rakamı ile birlikte emekli maaşı zammı büyük oranda netleşecek. Peki, Merkez Bankası enflasyon tahmini ne? Emekli maaşlarına ne kadar, kaç tl zam yapılacak? İşte en düşük ve en yüksek emekli maaşı zammı ve son dakika gelişmeleri;

2022 TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI NETLEŞTİ!

İşte beklentilere göre hesaplanan Temmuz maaş zammı ile beraber memur ile SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşları...

SON DAKİKA: 2022 Temmuz emekli zammı ve memur zammı netleşti! En düşük emekli maaşı zammı ne kadar?

SON DAKİKA HABERİ: TEMMUZ ZAMMI İÇİN İPUÇLARI GELMEYE DEVAM EDİYOR! MERKEZ BANKASI PAYLAŞTI

Emekli ve memur zammı için belirleyici olması nedeniyle milyonlarca kişi enflasyon verilerine odaklandı. Merkez Bankası Mayıs ayı için Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre Mayıs ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,97 olurken, Haziran ayı için bu rakam yüzde 2,97 olarak dikkat çekti.

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SON DAKİKA: 2022 Temmuz emekli zammı ve memur zammı netleşti! En düşük emekli maaşı zammı ne kadar?

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI HER YIL 2 KEZ ZAM ALIYOR

Türkiye'de SSK ile Bağ-Kur emeklisi maaşları her yıl Ocak ve Temmuz ayında olmak üzere; 6 aylık enflasyon rakamları kadar 2 kez zam alıyor.

SON DAKİKA: 2022 Temmuz emekli zammı ve memur zammı netleşti! En düşük emekli maaşı zammı ne kadar?

Memur ve memur emeklileri ise; yılda 2 kez önceki aldığı toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon farkı ile beraber yeni toplu sözleşme zammı alıyor.

SON DAKİKA: 2022 Temmuz emekli zammı ve memur zammı netleşti! En düşük emekli maaşı zammı ne kadar?

4 AYLIK ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayında 686,95 olan TÜFE endeksinin Nisan ayı ile birlikte 904,79'a çıktığı verisini paylaştı. Bu durumda 4 aylık enflasyon oranını yüzde 31,71 olarak kayıtlara geçti.

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