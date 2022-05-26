Emekli maaşlarına yapılacak zam için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 2022 Temmuz emekli zammı, bugün açıklanacak enflasyon oranı neticesinde büyük oranda netleşecek. Bu noktada, milyonlarca emekli 2022 Temmuz emekli zammı ne kadar oldu, memur zammı belli oldu mu sorularına yanıt arıyor. Emekli maaşlarının tam olarak belli olması için Haziran ayı enflasyonunun açıklanması gerekiyor. Ancak bugün açıklanacak enflasyon rakamı ile birlikte emekli maaşı zammı büyük oranda netleşecek. Peki, Merkez Bankası enflasyon tahmini ne? Emekli maaşlarına ne kadar, kaç tl zam yapılacak? İşte en düşük ve en yüksek emekli maaşı zammı ve son dakika gelişmeleri;

2022 TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI NETLEŞTİ!

İşte beklentilere göre hesaplanan Temmuz maaş zammı ile beraber memur ile SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşları...