2022 Temmuz emekli zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Merkez Bankası Mayıs ayı enflasyonunu bugün açıklayacak. Enflasyon oranının ardından ise emekli zammı ve memur zammı ile ilgili bir tahmin oluşacak. Bu noktada, milyonlarca emekli 2022 Temmuz emekli zammı ne kadar oldu, memur zammı belli oldu mu sorularına yanıt arıyor. 4 aylık enflasyon oranına göre emeklilere yapılacak zam oranı yüzde 31,71, memur zammı ise yüzde 31,21 olacağı ortaya çıkmıştı. Peki, 2022 Temmuz emekli zammı ve memur zammı ne kadar olacak? İşte emekli zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri;