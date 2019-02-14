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Emeklilere büyük müjde! 2 bin lira o tarihte hesaplarda.. olanlarda alabilecek

13 milyona yakın emekliye 2019 müjdesi! Geçtiğimiz yıl bayramlarda biner liralık ikramiye alan emekliler verilen tutar miktarında büyük sevinç yaşamıştı. Bu senede verilecek olan ikramiyelerden yeni olan emeklilerde faydalanabilecek. Mayıs sonu ve Ağustos başında hesaplarına paralar yatacak. Hangi emekliye ne kadar ödeme yapılacak? İşte emekli ikramiyesine dair tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 14.02.2019 08:26 Güncelleme Tarihi: 14.02.2019 08:33
Emeklilere büyük müjde! 2 bin lira o tarihte hesaplarda.. Yeni emekli olanlarda alabilecek

13 milyona yakın emekliye büyük müjde! Bu sene bayramlarda biner liralık ikramiye alacak olan emekliler Mayıs sonu ve Ağustos başında paraya sahip olabilecek. olan vatandaşların merak ettiği kendilerine de ikramiyelerin yatıp yatmayacağı sorusuydu. Gelen bilgilere göre yeni emeklilerde bayram ikramiyelerinden faydalanabilecek.

Emeklilere büyük müjde! 2 bin lira o tarihte hesaplarda.. Yeni emekli olanlarda alabilecek

Yaklaşık 12.3 milyon emekli, bu yıl da iki bayram ikramiyesine kavuşacak. Emeklilere, Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde biner lira ikramiye ödenirken, olanlar da bu imkandan faydalanabilecek. İşte 10 soruda ikramiye rehberi:

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Emeklilere büyük müjde! 2 bin lira o tarihte hesaplarda.. Yeni emekli olanlarda alabilecek

● KİMLER YARARLANACAK?:
Ödemenin yapılacağı tarihte 'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara veriliyor.

Emeklilere büyük müjde! 2 bin lira o tarihte hesaplarda.. Yeni emekli olanlarda alabilecek

Ayrıca 'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödeniyor.

Emeklilere büyük müjde! 2 bin lira o tarihte hesaplarda.. Yeni emekli olanlarda alabilecek

KİME, NE KADAR ÖDENECEK?:
Ramazan ve Kurban bayramları öncesi biner lira ödeniyor. Emekliler ve maluller biner lirayı alıyor.

Emeklilere büyük müjde! 2 bin lira o tarihte hesaplarda.. Yeni emekli olanlarda alabilecek

EMEKLİ VEFAT ETMİŞSE NE OLACAK?:
Bu kişinin ikramiyesini hak sahibi yakınları alabiliyor. Dul ve yetim aylığı alanlara ölüm aylığı oranında ikramiye ödeniyor.

Emeklilere büyük müjde! 2 bin lira o tarihte hesaplarda.. Yeni emekli olanlarda alabilecek

2 AYLIK ALANLAR NE YAPACAK?:
Bu kişilerin ikramiyesi iki dosyadan hangisinde ölüm aylığı oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödeniyor.

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