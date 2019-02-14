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Emeklilere büyük müjde! 2 bin lira o tarihte hesaplarda.. Yeni emekli olanlarda alabilecek

Emeklilere büyük müjde! 2 bin lira o tarihte hesaplarda.. Yeni emekli olanlarda alabilecek

13 milyona yakın emekliye 2019 müjdesi! Geçtiğimiz yıl bayramlarda biner liralık ikramiye alan emekliler verilen tutar miktarında büyük sevinç yaşamıştı. Bu senede verilecek olan ikramiyelerden yeni olan emeklilerde faydalanabilecek. Mayıs sonu ve Ağustos başında hesaplarına paralar yatacak. Hangi emekliye ne kadar ödeme yapılacak? İşte emekli ikramiyesine dair tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 14.02.2019 08:26 Güncelleme Tarihi: 14.02.2019 08:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





