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lerin zam oranı eşitleniyor

Giriş Tarihi: 19.04.2018 09:33 Güncelleme Tarihi: 19.04.2018 09:35
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lerin zam oranı eşitleniyor
Emeklilerin zam oranı eşitleniyor

Zamları enflasyona endeksli olan SSK ve Bağ-Kur leri de toplu sözleşme istiyor.

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lerin zam oranı eşitleniyor
Emeklilerin zam oranı eşitleniyor

Talep hayata geçerse, tüm lerin zam oranları eşitlenmiş olacak

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lerin zam oranı eşitleniyor
Emeklilerin zam oranı eşitleniyor

Ülkemizde aylığı alanların sayısı 12 milyonu aştı.

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lerin zam oranı eşitleniyor
Emeklilerin zam oranı eşitleniyor

Kimi SSK'dan kimi Bağ-Kur'dan kimi de Sandığı'ndan emekli oluyor.

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lerin zam oranı eşitleniyor
Emeklilerin zam oranı eşitleniyor

lerin zam sistemleri farklılık gösteriyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı enflasyona endeksli.

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lerin zam oranı eşitleniyor
Emeklilerin zam oranı eşitleniyor

Maaşlarda her yıl Ocak ve Temmuz'da, bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılıyor.

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lerin zam oranı eşitleniyor
Emeklilerin zam oranı eşitleniyor

Memur lerinin zammı ise memurlarla birlikte toplu sözleşmede belirleniyor.

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