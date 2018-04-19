Emeklilerin zam oranı eşitleniyor

Zamları enflasyona endeksli olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri de toplu sözleşme istiyor. Talep hayata geçerse, tüm emeklilerin zam oranları eşitlenmiş olacak Ülkemizde emekli aylığı alanların sayısı 12 milyonu aştı. Kimi SSK'dan kimi Bağ-Kur'dan kimi de Emekli Sandığı'ndan emekli oluyor. Emeklilerin zam sistemleri farklılık gösteriyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı enflasyona endeksli. Maaşlarda her yıl Ocak ve Temmuz'da, bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılıyor. Memur emeklilerinin zammı ise memurlarla birlikte toplu sözleşmede belirleniyor.