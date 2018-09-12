Emeklilikte yaşa takılanlarda son durum ne oldu?

Türkiye'de 12 milyonu aşkın emekli bulunurken diğer taraftan ise emeklilikte yaşa takılanlar bulunmakta. Özellikle Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan zam ile birlikte emeklilerin yüzleri güldü. Emekliler Temmuz zammından ayrı olarak 2 bayramda da ikramiye aldılar. Bir yandan gözler Ocak zammına çevrilmişken maaşı bin liranın altında olan emeklilere müjdeli haber geldi. Maaşı bin liranın altında olan emekliler için Ekim ayında düzeltme yapılacak. Diğer tarafta ise emeklilekte yaşa takılanlar mevzusu oldukça sık gündeme gelmeye başlamıştı. Konuyla ilgili her gün tonlarca haber çıksa da kaydedeğer bir açıklama bulunmamaktaydı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.