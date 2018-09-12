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yaşa takılanlarda son durum ne oldu?

Giriş Tarihi: 12.09.2018 07:38 Güncelleme Tarihi: 12.09.2018 07:45
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yaşa takılanlarda son durum ne oldu?
Emeklilikte yaşa takılanlarda son durum ne oldu?

Türkiye'de 12 milyonu aşkın emekli bulunurken diğer taraftan ise yaşa takılanlar bulunmakta. Özellikle Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan zam ile birlikte emeklilerin yüzleri güldü.

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yaşa takılanlarda son durum ne oldu?
Emeklilikte yaşa takılanlarda son durum ne oldu?

Emekliler Temmuz zammından ayrı olarak 2 bayramda da ikramiye aldılar.

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yaşa takılanlarda son durum ne oldu?
Emeklilikte yaşa takılanlarda son durum ne oldu?

Bir yandan gözler Ocak zammına çevrilmişken maaşı bin liranın altında olan emeklilere müjdeli haber geldi.

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yaşa takılanlarda son durum ne oldu?
Emeklilikte yaşa takılanlarda son durum ne oldu?

Maaşı bin liranın altında olan emekliler için Ekim ayında düzeltme yapılacak.

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yaşa takılanlarda son durum ne oldu?
Emeklilikte yaşa takılanlarda son durum ne oldu?

Diğer tarafta ise emeklilekte yaşa takılanlar mevzusu oldukça sık gündeme gelmeye başlamıştı.

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yaşa takılanlarda son durum ne oldu?
Emeklilikte yaşa takılanlarda son durum ne oldu?

Konuyla ilgili her gün tonlarca haber çıksa da kaydedeğer bir açıklama bulunmamaktaydı.

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yaşa takılanlarda son durum ne oldu?
Emeklilikte yaşa takılanlarda son durum ne oldu?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaşa takılanlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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