Giriş Tarihi: 09.07.2023 06:26
Güncelleme Tarihi: 09.07.2023
09:20
Emeklinin maaşı ne kadar olacak: İşte rakamlar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından milyonlarca SSK ve Bağ-Kur, memur emeklisine yılın ikinci yarısında uygulanacak zam oranı yüzde 25 olarak güncellendi. Daha önce SSK ve BAĞ-KUR'lularda yüzde 19.77, Emekli Sandığı'nda yüzde 17.55 olarak açıklanan zam oranları yüzde 25'e tamamlanacak. Yeni düzenlemeyle birlikte en düşük emekli memur aylığı 7 bin 901 liradan 9 bin 877 liraya çıktı.