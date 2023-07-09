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Giriş Tarihi: 09.07.2023 06:26 Güncelleme Tarihi: 09.07.2023 09:20

Emeklinin maaşı ne kadar olacak: İşte rakamlar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından milyonlarca SSK ve Bağ-Kur, memur emeklisine yılın ikinci yarısında uygulanacak zam oranı yüzde 25 olarak güncellendi. Daha önce SSK ve BAĞ-KUR'lularda yüzde 19.77, Emekli Sandığı'nda yüzde 17.55 olarak açıklanan zam oranları yüzde 25'e tamamlanacak. Yeni düzenlemeyle birlikte en düşük emekli memur aylığı 7 bin 901 liradan 9 bin 877 liraya çıktı.

HAZAL ATEŞ
Emeklinin maaşı ne kadar olacak: İşte rakamlar...
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Emeklinin maaşı ne kadar olacak: İşte rakamlar...

Yapılan bu düzenlemeyle SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine 5.23 puan, memur emeklilerine de 7.45 puan refah zammı yapılmış olacak. Böylece memur emeklilerinin maaş zammı yüzde 25'e çıkartılacak.

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Emeklinin maaşı ne kadar olacak: İşte rakamlar...

Yüzde 25'lik maaş zammından emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesiyle emekli olan ve yıl içinde önümüzdeki dönem emekli olanlar da yararlanacak.

Emeklinin maaşı ne kadar olacak: İşte rakamlar...

Örneğin, 7 bin 550 lira olan emekli aylığı 9 bin 437 liraya, 8 bin lira 10 bin liraya, 8 bin 450 lira 10 bin 562 lira, 8 bin 700 lira 10 bin 875 liraya, 8 bin 800 lira olan emekli aylığı da 11 bin liraya çıkacak.

Emeklinin maaşı ne kadar olacak: İşte rakamlar...

ZAM KÖK AYLIKLARA UYGULANACAK

Yüzde 25'lik zam emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak. Kök aylığı 6 bin lira ve altında kalanların emekli aylıkları Temmuz ayından sonra da 7 bin 500 lira olarak ödenmeye devam edecek.

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