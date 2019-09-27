Emeklinin Ocak zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Tahminlere göre en düşük maaş esnaf emeklilerinde bin 675 liradan bin 817 liraya çıkabilecek. Bin 249 lira olan Bağ-Kur tarım emeklilerinin taban aylığı da bin 355 liraya ulaşacak.