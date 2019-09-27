Emeklinin Ocak zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emeklinin Ocak zammı yaklaşırken artış oranı konusunda yeni bilgiler de gelmeye devam ediyor. Yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranının dikkate alınarak gerçekleştiği ocak zammının 8.46 - 8.52 olması tahmin ediliyor. Böylece en düşük maaş esnaf için Bin 817, 2000'den önce emekli olanlar içinse 2 bin 151 TL'ye çıkacak. Emekli maaşı ile ilgili en güncel bilgilere ulaşmak isteyen vatandaşlar da internet üzerinden 'en düşük emekli maaşı ne kadar? 'emekli ocak zammı ne kadar olacak?' sorularının yanıtlarını arıyor. İşte emekli ocak zammı ile ilgili tüm bilgiler...
Giriş Tarihi: 27.09.2019
09:54
Güncelleme Tarihi: 27.09.2019
09:55