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  • Emeklinin Ocak zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emeklinin Ocak zammı netleşiyor! ne kadar olacak?

Emeklinin Ocak zammı yaklaşırken artış oranı konusunda yeni bilgiler de gelmeye devam ediyor. Yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranının dikkate alınarak gerçekleştiği ocak zammının 8.46 - 8.52 olması tahmin ediliyor. Böylece en düşük maaş esnaf için Bin 817, 2000'den önce emekli olanlar içinse 2 bin 151 TL'ye çıkacak. Emekli maaşı ile ilgili en güncel bilgilere ulaşmak isteyen vatandaşlar da internet üzerinden ' ne kadar? ' ne kadar olacak?' sorularının yanıtlarını arıyor. İşte emekli ocak zammı ile ilgili tüm bilgiler...

Giriş Tarihi: 27.09.2019 09:54 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019 09:55
Emeklinin Ocak zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Bu yıl 2 kez zam alan emeklilerin gözü Ocak artışında. Zam oranında 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon belirleyici olacak.

Emeklinin Ocak zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Bu nedenle emekliler kesin zam oranını bu verinin açıklanacağı 3 Ocak'ta öğrenecek. Ancak enflasyon tahminleri ipuçlarını veriyor.

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Emeklinin Ocak zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Merkez Bankası'nın 2019 yılı enflasyon tahminine göre 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 8.46 olacak

Emeklinin Ocak zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı beklenti anketindeki tahmin ise bu yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 8.52 olabileceğini gösteriyor.

Emeklinin Ocak zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Tahminlere göre en düşük maaş esnaf emeklilerinde bin 675 liradan bin 817 liraya çıkabilecek. Bin 249 lira olan Bağ-Kur tarım emeklilerinin taban aylığı da bin 355 liraya ulaşacak.

Emeklinin Ocak zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

SSK emeklilerinde en düşük maaş ise 2000'den önce emekli olanlarda bin 982 liradan 2 bin 151 liraya, 2000'den sonra emekli olanlarda bin 181 liradan bin 282 liraya yükselecek.

Emeklinin Ocak zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
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