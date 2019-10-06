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  • Emekliye 2 bin 665 TL geliyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

Emekliye 2 bin 665 TL geliyor! En düşük maaşı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

maaşları ile ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte zam araştırmalarını hızlandıran vatandaşlar internet üzerinden 'en düşük emekli maaşı ne kadar?' ' ne kadar?' sorularının yanıtlarını arıyor. 2 milyon memur emeklisine Ocak ayında yüzde 4 zammın yanı sıra yüzde 1.65 enflasyon farkı geliyor. En düşük maaş da böylece 2 bin 665 liraya ulaşacak. İşte emekli maaşlarıyla ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 06.10.2019 10:32 Güncelleme Tarihi: 06.10.2019 10:35
Emekliye 2 bin 665 TL geliyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

Ocak'ta memur emeklilerine çifte zam gelmesi bekleniyor. Hakem kurulunun kararıyla Ocak zammı yüzde 4 olarak belirlenirken, enflasyon farkı da söz konusu olabilecek.

Emekliye 2 bin 665 TL geliyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

Memur emeklilerinin Ocak'ta fark alabilmesi için 2019'un ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 5'i aşması gerekiyor.

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Emekliye 2 bin 665 TL geliyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

ÇİFTE ZAM

Yeni Ekonomi Programı'ndaki enflasyon tahminine göre, 2019'un ikinci yarısında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 6.65 olarak gerçekleşecek.

Emekliye 2 bin 665 TL geliyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

Bu durumda memur emeklilerine yüzde 1.65 enflasyon farkı oluşacak. Ocak zammı da yüzde 4 zam ve yüzde 1.65 enflasyon farkıyla yüzde 5.65'e ulaşacak.

Emekliye 2 bin 665 TL geliyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

Bu tahmine göre maaşlarda en az 142,54 lira artış yaşanacak. En düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 522 lira 84 kuruştan 2 bin 665 lira 38 kuruşa yükselecek.

Emekliye 2 bin 665 TL geliyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

Emekliler kesin zam oranını 3 Ocak'ta öğrenecek.

Emekliye 2 bin 665 TL geliyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...
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