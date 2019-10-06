Emekliye 2 bin 665 TL geliyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...
Emekliye 2 bin 665 TL geliyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...
Emekli maaşları ile ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte zam araştırmalarını hızlandıran vatandaşlar internet üzerinden 'en düşük emekli maaşı ne kadar?' 'emekliye ocak zammı ne kadar?' sorularının yanıtlarını arıyor. 2 milyon memur emeklisine Ocak ayında yüzde 4 zammın yanı sıra yüzde 1.65 enflasyon farkı geliyor. En düşük maaş da böylece 2 bin 665 liraya ulaşacak. İşte emekli maaşlarıyla ilgili tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 06.10.2019
10:32
Güncelleme Tarihi: 06.10.2019
10:35